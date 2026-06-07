'Kẻ ngoại đạo' đánh bại loạt ca sĩ đình đám, tạo bản nhạc gây sốt World Cup

TPO - Chỉ là một streamer ngoại đạo, IShowSpeed tạo nên địa chấn khi vượt mặt một loạt siêu sao để tạo ra ca khúc lan tỏa mạnh bậc nhất trước World Cup 2026.

IShowSpeed tung MV âm nhạc để cổ động cho World Cup 2026, ban đầu chỉ được xem là một chiêu trò giải trí mang tính hiện tượng mạng. Tuy nhiên, bằng nguồn năng lượng hoang dã và tạo ra các tuyến giai điệu đặc sắc, nam streamer đã biến sản phẩm âm nhạc thành cơn sốt toàn cầu. Ca khúc World Cup (Champion) nhanh chóng khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc.

Từ hiệu ứng vượt trội mà IShowSpeed tạo ra, FIFA hưởng ứng và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, sau đó đưa World Cup (Champion) vào album chính thức của giải đấu sắp diễn ra ở Bắc Mỹ. IShowSpeed đã chứng minh cho tất cả thấy, âm nhạc cổ động World Cup nói riêng và sự kiện thể thao nói chung đôi khi không cần sự chỉn chu tuyệt đối, mà thành công sẽ đến từ chất nhạc mộc mạc, có tính khuấy động cao để kết nối hàng tỷ người hâm mộ.

Cách IShowSpeed tạo ra cơn sốt

Như một thông lệ, trước mỗi kỳ World Cup, FIFA đứng ra dàn xếp để sản xuất một album nhạc khuấy động. "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira là một trong những giọng ca đình đám góp mặt ở album World Cup 2026. MV Dai Dai đã phát hành và thu về thành tích khá tốt trên đường đua nhạc số. Tuy nhiên, nhạc World Cup 2026 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì thiếu một ca khúc đậm chất hoang dã, sự phóng khoáng để thuyết phục mọi tầng lớp cổ động viên bóng đá.

Khi mọi thứ chìm trong tranh cãi không hồi kết, ca khúc của IShowSpeed ra đời như cú nổ để hất văng tất cả. Không có một đội ngũ PR hùng hậu, không có ngân sách marketing triệu USD, sản phẩm này thuần túy bắt nguồn từ tình yêu bóng đá cuồng nhiệt và có phần "điên rồ" của một nam streamer luôn biết cách biến mình thành tâm điểm chú ý trên nền tảng phát sóng trực tiếp.

Anh sáng tác và thu âm World Cup (Champion) trong tâm thế của một CĐV đang hòa mình vào bầu không khí ngày một nóng lên ở World Cup 2026, thay vì cố gắng tạo ra một bản nhạc trọn vẹn, chỉn chu mọi mặt trong công đoạn sản xuất. Tinh thần của IShowSpeed rất đơn giản - khiến tất cả lắc lư và nhún nhảy, đấy là thành công.

Không khí bóng đá hừng hực trong MV của IshowSpeed.

Một sản phẩm âm nhạc của người ngoại đạo là IShowSpeed nhưng sự đầu tư lại rất nghiêm túc. Dàn ê-kíp đứng sau hỗ trợ streamer số 1 thế giới là RiotUSA, BongoByTheWay và Pink Slip, toàn những producer tỷ view. Ca khúc World Cup (Champion) phối theo type beat (màu nhạc đặc trưng) Brazilian Funk, rap/Hype Hiphop và Jersey Club, toàn những chất liệu sinh ra để khiến người nghe bật dậy và nhún nhảy.

Công lớn cho thành công của World Cup (Champion) đến từ bản phối xuất sắc, giàu năng lượng và đan lát nhạc cụ chuẩn mực của nhóm producer. Phần vocal (giọng hát/giọng rap) của IShowSpeed cũng phù hợp cho ca khúc này - chắc chắn khi nhả flow (nhịp) trong rap và bắt sang các tuyến giai điệu chuẩn xác. Công nghệ phòng thu đã hỗ trợ nam streamer rất nhiều.

Nhưng từ nội lực của IShowSpeed, khi là streamer đã toát lên năng lượng dồi dào, một giọng nói "ồn ào" thường lấn át người khác. Những yếu tố đó của IShowSpeed khi đặt vào một ca khúc cổ động cho thể thao lại phù hợp. Tiếp theo là phần diễn xuất của IShowSpeed trong MV, từng khung hình đều có tính cổ động rất cao, mang đúng bản sắc của một streamer đi đến đâu thu hút sự chú ý đến đó và luôn khiến đám đông điên loạn theo sự dẫn dắt của anh.

Bản phối sử dụng tiếng bass 808 cực nặng để hòa quyện vào phần trống, mang lại không gian hứng khởi, thôi thúc tinh thần người nghe để chờ đợi vào kỳ World Cup sắp tới. Cái hay của sản phẩm World Cup (Champion) được nhiều chuyên gia âm nhạc chỉ ra là phần mix-mastering đôi khi không sạch sẽ triệt để, như thể lẫn vào tạp âm và vết xước ở đâu đó trong giọng rap, kết hợp với dàn hợp xướng. Mọi thứ hòa quyện với nhau, cho người nghe cảm giác như IShowSpeed đang đứng trước mặt họ và khuấy động.

Những con số mà IShowSpeed đạt được chỉ trong vòng một tuần phát hành đủ để khiến bất kỳ ngôi sao hạng A nào cũng phải khao khát. Trên nền tảng YouTube, ca khúc leo thẳng lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thịnh hành toàn cầu, vượt qua hàng loạt MV chính thức của giải đấu.

Ở Spotify, nó thống trị bảng xếp hạng các ca khúc có độ lan truyền nhanh nhất. Khủng khiếp hơn cả là sức công phá của World Cup (Champion) trên mặt trận TikTok và Instagram Reels: hàng chục triệu video sử dụng đoạn điệp khúc của bài hát được tạo ra, từ những điệu nhảy sáng tạo, các clip highlight những pha làm bàn đẹp mắt tại giải đấu, cho đến những video hài hước sao chép phong cách của nam streamer.

Shakira và Lisa trong album World Cup 2026.

FIFA phải vinh danh "kẻ ngoại đạo"

Thành công của IShowSpeed đã tạo ra hiệu ứng truyền thông tự nhiên khổng lồ, đến mức FIFA lên tiếng vinh danh IShowSpeed. Các tài khoản mạng xã hội chính thức của World Cup 2026 bắt đầu chia sẻ lại hình ảnh của anh, thậm chí lồng ghép âm thanh giai điệu điên rồ của nam streamer vào các đoạn video highlight các trận cầu đinh.

Sự công nhận chưa từng có tiền lệ này đặt World Cup (Champion) lên bàn cân trực tiếp với những siêu phẩm đến từ các ngôi sao hạng A. Ban đầu, tham vọng của FIFA là tạo ra một bữa tiệc âm nhạc đa sắc tộc, quy tụ những biểu tượng toàn cầu. Bên cạnh "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira với MV Dai Dai, chiến dịch âm nhạc của giải đấu còn đánh dấu sự góp mặt của những tên tuổi đình đám làng nhạc Pop, Dance và Latin đương đại như Future, Ava Max, Daddy Yankee, Lisa.

Tuy nhiên, hiệu ứng mà dàn sao quốc tế này mang lại lại không mấy tích cực. Trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội, khán giả thẳng thắn đánh giá các ca khúc chính thức năm nay an toàn và rập khuôn, thiếu đi "linh hồn" cốt lõi của bóng đá. Và rồi, CĐV bắt đầu so sánh với những bản nhạc World Cup đình đám trong quá khứ như Waka Waka, Wavin' Flag, Hips Don't Lie, Ale Ale Ale.

Ngay cả ca khúc chính của World Cup 2026, Dai Dai (Shakira ft Burna Boy) cũng gây tranh luận. Đẳng cấp của Shakira ở chất nhạc Latin, đặc biệt là âm nhạc cổ vũ World Cup là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, Dai Dai vẫn bị một bộ phận khán giả chê thiếu sự máu lửa vốn có của Shakira ở World Cup. Khán giả đặt Dai Dai lên bàn cân so sánh với Waka Waka và nhận định ca khúc của World Cup 2010 lôi cuốn hơn hẳn.

Sự nhạt nhòa của phần lớn sản phẩm trong album chính thức của World Cup 2026 trực tiếp thành bệ phóng cho World Cup (Champion) tỏa sáng rực rỡ. Hàng triệu người hâm mộ đã đồng loạt tạo ra các chiến dịch kêu gọi trên mạng, liên tục nhắc tên FIFA ở nền tảng X, TikTok và Instagram trao "đất diễn" cho World Cup (Champion) của IShowSpeed nhiều hơn.

Họ đề nghị World Cup (Champion) không chỉ dừng lại ở một video lan truyền trên mạng, mà phải được phát chính thức xuyên suốt sự kiện, vang lên trên hệ thống loa của các sân vận động khổng lồ tại Bắc Mỹ, trong các fanzone và ở cả những đoạn nhạc hiệu chuyển cảnh sóng truyền hình.