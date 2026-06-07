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Diễm Hằng Lamoon được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Duy Nam

TPO - Trong danh sách đề cử top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới công bố có sự góp mặt của ca sĩ Lamoon.

Ngày 5/6, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách mới nhất, xuất hiện gương mặt đến từ Việt Nam đó là ca sĩ Lamoon.

Lamoon cùng bảng đề cử với các gương mặt quốc tế bao gồm siêu mẫu Kendall Jenner, người mẫu Renée Murden, diễn viên Beby Tsabina, ca sĩ Chuu, người mẫu Chiara Giannuzzi...

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"Em xinh Lamoon" được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Sự xuất hiện của "em xinh" Lamoon trong danh sách đề cử của TC Candler thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lọt vào danh sách này như NSƯT Kim Tuyến, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, TikToker Chi Xê, ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Sơn Tùng M-TP...

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, có nghệ danh khác là Diễm Hằng Lamoon. Cô sinh năm 2003, từng học chuyên Văn trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam (cũ).

Thời cấp ba, Lamoon giành nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh. 18 tuổi, Lamoon thi đỗ á khoa ngành diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Sau khi dừng chân tại top 6 cuộc thi Vietnam Idol 2023, Lamoon được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia Em xinh say hi. Cô là nghệ sĩ đa tài, có thể hát, rap, viết lời, trình diễn.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Lamoon từng được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chọn đóng vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Hiện Lamoon hiện hoạt động dưới trướng OG Entertainment, theo đuổi hình ảnh một nữ nghệ sĩ Gen Z cá tính, đa màu sắc.

Lamoon từng có thời gian tự ti về ngoại hình, nặng hơn 60 kg. Gương mặt bầu bĩnh cùng vóc dáng khá tròn trịa khiến cô hoài nghi về bản thân. Sau đó, Lamoon quyết tâm giảm cân bằng vận động và thay đổi chế độ dinh dưỡng. Nhờ nghiêm khắc và kỷ luật với bản thân, Lamoon giảm còn 48 kg.

100 gương mặt được TC Candler lựa chọn trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt giành thứ hạng ấn tượng ở bảng xếp hạng của TC Candler.

Á hậu Trúc Diễm từng xếp vị trí 67 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm 2014. Trong khi đó, Á hậu Thảo Nhi Lê là người đẹp Việt duy nhất ba lần liên tiếp góp mặt trong danh sách của TC Candler. Năm 2020, cô xếp hạng 81, năm 2021 đứng vị trí 67, năm 2022 tăng 10 bậc - đứng vị trí 57.

Duy Nam
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