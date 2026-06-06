Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bội thực với các cuộc thi hoa hậu của ông Nawat

Duy Nam

TPO - Mùa giải MGI All Stars đầu tiên vừa kết thúc, ông Nawat đã lên kế hoạch tổ chức mùa thứ hai vào tháng 12/2026. Trước đó, ông Nawat tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 vào tháng 11. Nhiều người cho rằng khán giả đang bị bội thực với các cuộc thi hoa hậu do ông Nawat tổ chức.

Ngay sau khi cuộc thi MGI All Stars 2026 kết thúc, ông Nawat đã thông báo về kế hoạch tổ chức mùa giải thứ hai. MGI All Stars mùa thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 12/2026, chỉ 6 tháng sau khi mùa một kết thúc.

Các thí sinh có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trên ứng dụng từ ngày 6/6. Năm nay, ban tổ chức dự kiến nhận khoảng 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

710746383-1632833821545068-8810239416835708064-n.jpg
710755401-1632833828211734-3066969491940977490-n.jpg
Ông Nawat tổ chức MGI All Stars mùa giải thứ hai vào tháng 12/2026.

Giải thưởng tiền mặt dành cho người chiến thắng mỗi mùa giải là 100.000 USD. Nếu người chiến thắng có thể giữ vương miện trong ba mùa giải liên tục sẽ được nhận tiền thưởng là một triệu USD. Hai á hậu của cuộc thi cũng được nhận giải thưởng là tiền mặt.

Ông Nawat cũng cho biết chỉ giữ một nửa trong số 8 giám khảo của MGI All Stars mùa đầu tiên. Trong mùa hai, chủ tịch MGI tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới để tạo sức hút trên ghế nóng.

Thông tin ông Nawat tổ chức mùa hai ngay sau khi MGI All Stars 2026 kết thúc gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp, nhất là khi mùa giải đầu tiên bộc lộ nhiều vấn đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Khán giả cho rằng việc tổ chức hai mùa giải All Stars trong cùng một năm sẽ khiến cuộc thi mất sức hút. "Tổ chức hoa hậu mà như chạy KPI", "Bội thực các cuộc thi hoa hậu do Nawat tổ chức", "Hoa hậu mới đăng quang chưa kịp ghi dấu ấn thì đã phải trao vương miện cho người kế nhiệm"... khán giả bình luận.

Bên cạnh việc tổ chức MGI All Stars mùa hai vào tháng 12/2026, ông Nawat và ê-kíp MGI còn tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 vào tháng 11 tại Ấn Độ.

Việc tổ chức liên tiếp nhiều cuộc thi trong thời gian ngắn khiến khán giả bị bội thực và nghi ngờ về chất lượng của công tác tổ chức. "Biết đủ là đẹp, sơn hào hải vị mà ăn hoài thì cũng ngán", khán giả bình luận.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín. Tuy tìm được chủ nhân xứng đáng với vương miện nhưng cuộc thi chìm trong ồn ào với những đấu tố từ thí sinh tới dàn giám khảo.

Sau cuộc thi, nhiều thí sinh lên tiếng tố cáo sự thiếu minh bạch, chuyên nghiệp của hệ thống bình chọn cũng như thể hiện sự phẫn nộ với cách chấm điểm cảm tính của nhiều giám khảo.

Nhiều fan sắc đẹp cho rằng với những ồn ào của mùa đầu tiên, niềm tin của công chúng cho sân chơi này đã sa sút nghiêm trọng.

Duy Nam
#MGI All Stars #Hoa hậu Hòa bình #Ông Nawat

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe