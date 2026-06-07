Thêm một trung tâm chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chuyên sâu tại TPHCM

Ngày 7/6, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Recover chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại phường Xuân Hòa (TPHCM), mở ra mô hình chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu theo định hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người cần phục hồi sau điều trị, người mắc bệnh lý mạn tính, người lao động cường độ cao và nhóm khách hàng quan tâm đến nâng cao chất lượng sống, Recover được hình thành với mục tiêu cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, cá thể hóa và bền vững.

Không chỉ tập trung vào điều trị triệu chứng, Recover hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, hỗ trợ phục hồi chức năng và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong quá trình duy trì thể chất, tinh thần và khả năng vận động.

Khai trương trung tâm chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chuyên sâu Recover

Mô hình hoạt động của Recover được phát triển trên ba trụ cột chuyên môn gồm: Nội khoa, Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền. Trên cơ sở đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe của từng khách hàng, đội ngũ chuyên môn sẽ xây dựng lộ trình chăm sóc và phục hồi phù hợp, bảo đảm tính cá thể hóa trong từng giải pháp can thiệp và hỗ trợ điều trị.

Đại diện Recover cho biết: “Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi khách hàng có thể tiếp cận đồng thời các giải pháp của y học hiện đại và y học cổ truyền trong cùng một hệ thống. Recover không chỉ hướng đến phục hồi thể chất mà còn đặt mục tiêu giúp khách hàng duy trì sức khỏe ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, lâu dài”.

Song song với việc quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và kỹ thuật viên giỏi trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Recover đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị theo định hướng hiện đại nhằm phục vụ công tác thăm khám, đánh giá chức năng vận động và hỗ trợ phục hồi chuyên sâu.

Trung tâm ứng dụng nhiều công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực phục hồi chức năng, cơ xương khớp và quản lý sức khỏe như hệ thống đánh giá thành phần cơ thể bằng công nghệ phân tích trở kháng điện sinh học (BIA), thiết bị hỗ trợ phục hồi vận động, giảm đau không xâm lấn, công nghệ kích thích từ trường chức năng (FMS), cùng các giải pháp hỗ trợ theo dõi sức khỏe và tầm soát nguy cơ bệnh lý. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả đánh giá, xây dựng chương trình phục hồi phù hợp và tối ưu hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cho khách hàng.

Theo định hướng phát triển dài hạn, Recover đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp. Trung tâm đồng thời hướng đến việc lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi chức năng sớm và quản lý sức khỏe bền vững trong cộng đồng.