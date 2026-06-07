Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lào và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bình Giang

TPO - Chiều nay (7/6), Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

img-1760.jpg
img-1761.jpg
img-1762.jpg
Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Hai nước duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi cấp cao và hợp tác giữa các Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và đoàn thể nhân dân.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Bình Giang
#Thủ tướng Lào #Quan hệ Việt - Lào #Diễn đàn Tương lai Asean #Thủ tướng Lê Minh Hưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe