Thủ tướng Lào và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều nay (7/6), Thủ tướng CHDCND Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị cuối năm 2025, hai bên thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Hai nước duy trì thường xuyên các cơ chế trao đổi cấp cao và hợp tác giữa các Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và đoàn thể nhân dân.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam và có nhiều hoạt động quan trọng khác.