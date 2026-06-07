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Cây cổ thụ 100 năm tuổi ngã đổ, đè trúng người

Huỳnh Thủy

TPO - Một cây Săng Đào khoảng 100 năm tuổi tại bến nước buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ ngã đổ, đè trúng người thợ mộc, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 7/6, tin từ UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cây cổ thụ ngã đổ khiến một người dân bị thương nặng. Chính quyền địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho nạn nhân trong quá trình điều trị.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/6, một cây Săng Đào (còn gọi là Sao đá hoặc Chò kiền kiền) tại khu vực bến nước buôn Ky, phường Thành Nhất bất ngờ ngã đổ.

Thời điểm này, ông Hồ Văn B. (SN 1964, trú tổ dân phố 7, phường Thành Nhất) đang làm mộc trước căn nhà đối diện bến nước buôn Ky, thuộc hẻm 162 đường Nguyễn Thị Định thì bị cây đè trúng.

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Lãnh đạo UBND phường Thành Nhất thăm hỏi nạn nhân bị cây cổ thụ ngã đè trúng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây gãy đổ và đảm bảo giao thông trên tuyến đường.

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Cây bị ngã đổ có tuổi đời khoảng 100 tuổi.

Theo ông Y Ơm Ênuôl - Bí thư Chi bộ buôn Ky, cây bị ngã đổ là cây Săng Đào có tuổi đời khoảng 100 năm, đường kính thân gần 1 m, cao hơn 25 m. Sau sự việc, chính quyền và người dân đã cưa thân cây thành nhiều đoạn, di chuyển vào lề đường để thông tuyến.

Hiện ban tự quản buôn Ky đang chờ ý kiến của chính quyền địa phương về phương án xử lý phần thân cây còn lại. Nếu được chấp thuận, số gỗ này sẽ được đưa về nhà cộng đồng để chế tác ghế phục vụ sinh hoạt chung của người dân trong buôn.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #cây cổ thụ #sự cố #ngã đổ

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