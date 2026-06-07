Nắng nóng kéo dài, cá tầm trên hồ thủy điện Bắc Hà chết la liệt

Những ngày đầu tháng 6, tại khu vực lòng hồ thủy điện Bắc Hà thuộc xã Bảo Nhai, hàng loạt hộ nuôi cá bằng lồng bè phát hiện cá chết bất thường với số lượng lớn.

Ngày 7/6, ghi nhận của phóng viên, nhiều lồng nuôi xuất hiện số lượng cá chết dày đặc nổi trên mặt nước. Không khí trên hồ bốc mùi tanh, hôi thối, các hộ nuôi phải liên tục vớt cá chết, đóng bao và vận chuyển lên bờ xử lý.

Trên hồ thủy điện Bắc Hà có hơn 1.000 lồng nuôi cá.

Anh Nguyễn Hoàng Phố, chủ một cơ sở nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Bắc Hà cho biết, cơ sở hiện duy trì hơn 100 lồng nuôi. Trong niên vụ 2025 - 2026, gia đình thả trên 50.000 con cá tầm giống. Thời điểm này, cá đã bắt đầu cho thu hoạch thương phẩm, song đợt nắng nóng kéo dài khiến cá chết hàng loạt.

“Tính đến nay, cơ sở đã thiệt hại gần 5 tấn cá. Theo phán đoán của tôi, mực nước hồ xuống thấp, nhiệt độ nước tăng cao trong khi mật độ lồng nuôi lớn khiến lượng oxy hòa tan giảm mạnh là nguyên nhân gây chết cá.” - anh Phố chia sẻ.

Hàng tấn cá tầm trên lòng hồ thủy điện Bắc Hà chết la liệt.

Hiện, cơ sở đang thuê thêm nhân công túc trực cả ngày lẫn đêm để thu gom cá chết đưa đi tiêu hủy. Đồng thời, lắp đặt hệ thống sục khí công suất lớn nhằm tăng oxy hòa tan trong nước và sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển một phần cá đến các cơ sở nuôi nước lạnh ở vùng cao gửi nuôi tạm thời, ông Phố cho biết thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng cá chết đang xảy ra ở hầu hết các cơ sở nuôi trên khu vực lòng hồ. Đến chiều 5/6, thống kê ban đầu của xã Bảo Nhai cho thấy khối lượng cá tầm chết đã vượt 7 tấn. Con số này được dự báo còn tiếp tục tăng do nhiều hộ chưa thống kê đầy đủ thiệt hại.

Người dân thu gom số lượng cá bị chết để mang đi tiêu hủy.

Ông Trần Mạnh Cường - Trưởng Phòng Kinh tế xã Bảo Nhai cho biết, theo thống kê, trên lòng hồ thủy điện Bắc Hà hiện có 24 cơ sở nuôi với hơn 1.000 lồng cá, chủ yếu là cá tầm. Trước mắt, địa phương tập trung hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại, không để cá chết tồn lưu lâu trong nước gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến các lồng nuôi còn lại.

Ngoài ra, địa phương bố trí khu vực chôn tập trung, vôi bột cùng thuốc khử khuẩn để đảm bảo không phát sinh dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đồng thời hướng dẫn người dân trong việc thu gom và tiêu hủy cá chết tại hồ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Triệu - Phó Trưởng Phòng Thủy sản (Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản) cho biết, ngay từ ngày 14/4, đơn vị đã có văn bản cảnh báo nguy cơ nắng nóng ảnh hưởng đến nuôi thủy sản và đề nghị các địa phương tăng cường quản lý vùng nuôi, như cần thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, bảo đảm độ sâu lồng từ 2,5 - 3 mét, tăng cường cung cấp oxy vào ban đêm và sáng sớm, đồng thời chủ động giảm mật độ nuôi.

“Đối với các lồng nuôi bị ảnh hưởng, đơn vị hướng dẫn người dân giảm lượng thức ăn, tăng cường sục khí, di chuyển lồng đến vùng nước sâu hơn, đồng thời thu hoạch sớm các lứa cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để hạn chế rủi ro. Cá chết phải được thu gom, tiêu hủy ngay theo quy định để tránh phát sinh dịch bệnh và ô nhiễm môi trường” - ông Triệu cho biết thêm.