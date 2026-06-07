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Cá Mau:

300 ha rừng tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ suy kiệt nghiêm trọng

Tân Lộc

Hàng trăm ha rừng tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ đang bị suy kiệt nghiêm trọng, có nguy cơ chuyển sang hệ sinh thái khác nếu không sớm có giải pháp khắc phục.

Sáng 7/6, ông Lê Thanh Dũng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) - cho biết vườn chưa thống kê đầy đủ diện tích bị ảnh hưởng, song ghi nhận ban đầu cho thấy khoảng 300 ha rừng đang suy kiệt nghiêm trọng.

Theo ông Dũng, tình trạng này tập trung tại tiểu khu 1 và tiểu khu 4 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nơi thời gian ngập nước kéo dài hơn 6 tháng mỗi năm. Nguyên nhân chính là một số diện tích rừng đã tồn tại lâu năm, cây tràm bước vào giai đoạn già cỗi nên chết, đổ ngã.

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Các cây rừng bắt đầu suy kiệt và hình thành nên những khoảng trống ngập nước.

Ngoài ra, rừng nghèo và cây chết còn xuất phát từ nguồn nước đỏ U Minh tan từ trong đất than bùn ra. Nước đỏ làm mất ánh sáng quang hợp của cây tràm con, khiến rừng không thể tái sinh tự nhiên.

Qua thời gian dài phát triển, dưới chân rừng đã hình thành lớp than bùn dày từ 0,5 m đến 1,5 m. Vào mùa khô, phần chân rừng này trở nên xốp và thiếu kết dính, khiến nhiều cây tràm lâu năm không thể trụ vững. Theo diễn thế tự nhiên, hệ sinh thái cây tràm bản địa dần suy thoái và nhường chỗ cho thảm thực vật tự nhiên.

Để cứu rừng, lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết thời gian tới sẽ kiến nghị đến các cơ quan chức năng, các vụ, viện trung ương để đánh giá toàn diện hiện trạng suy thoái than bùn và suy thoái rừng.

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Nhiều diện tích rừng tràm mất dần, chỉ còn lại các loại cỏ, năng, sậy, dớn...

Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba điểm bảo tồn đất ngập nước tại ĐBSCL, được UNESCO công nhận là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.

Trong tổng diện tích vùng lõi trên 8.527 ha, có hơn 2.593 ha thuộc Phân khu Bảo tồn hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn và hơn 5.190 ha thuộc phân khu phục hồi, sử dụng bền vững hệ sinh thái ngập nước. Vì là khu vực rừng nguyên sinh nên hệ sinh thái tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, diễn tiến tự nhiên và nghiêm cấm mọi sự tác động của con người.

Tân Lộc
#rừng tràm #U Minh Hạ #bảo vệ môi trường #suy thoái rừng #bảo tồn sinh thái #đất ngập nước #UNESCO #Cà Mau

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