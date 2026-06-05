Hà Nội: Động thổ nhà máy có thể biến núi rác ô nhiễm thành công viên

TPO - Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội nhằm xử lý toàn bộ rác tại bãi rác Xuân Sơn (bãi chôn lấp đã 20 năm), biến nơi đây thành công viên cây xanh.

Sáng 5/6, nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới, tại Hà Nội, diễn ra lễ động thổ Dự án hạ tầng môi trường gồm Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội (chủ đầu tư đồng thời động thổ Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Bến Tre tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Tại Hà Nội, tham dự Lễ động thổ Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công (Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, TP Hà Nội).

Dự án tại Hà Nội có công suất xử lý 1.000 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 20 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong khi đó, dự án tại Vĩnh Long có công suất xử lý 650 tấn rác/ngày đêm, công suất phát điện 13 MW với tổng vốn đầu tư 1.919 tỷ đồng.

Máy móc được huy động trong lễ động thổ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - nhấn mạnh việc động thổ Dự án Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giải quyết bài toán chất thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo ông Bùi Duy Cường, thời gian qua Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh và gia tăng dân số, áp lực lên hạ tầng đô thị, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt ngày càng trở nên cấp bách.

Ông Bùi Duy Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - chia sẻ tại buổi lễ.

Ông Cường cho biết hiện nay mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 8.000 tấn rác thải sinh hoạt. Trong khi đó, hai nhà máy điện rác hiện có của thành phố đang xử lý khoảng hơn 7.000 tấn/ngày. Khoảng 1.000 tấn rác còn lại vẫn phải xử lý bằng hình thức chôn lấp.

“Với sự quyết tâm của Thành ủy, UBND TP Hà Nội trong việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường, cùng thực trạng xử lý chất thải sinh hoạt hiện nay, việc động thổ triển khai Nhà máy xử lý rác và phát điện AMACCAO - Thành Công với công suất 1.000 tấn/ngày đêm có ý nghĩa hết sức to lớn.

Đây là minh chứng cho sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố cũng như tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của nhà đầu tư trong việc hiện thực hóa các cam kết về môi trường và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô”, ông Bùi Duy Cường khẳng định.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2027 sẽ chấm dứt việc chôn lấp rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày theo phương thức truyền thống, đồng thời từng bước xử lý các bãi rác chôn lấp cũ tại những khu xử lý chất thải trên địa bàn.

Lễ động thổ dự án.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, lễ động thổ mới chỉ là bước khởi đầu. Để dự án sớm đi vào vận hành hiệu quả, ông đề nghị chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết đã đưa ra trước lãnh đạo và nhân dân Thủ đô; tập trung tối đa nguồn lực về nhân lực, tài chính; áp dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa trong quá trình thi công và vận hành; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động cũng như các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nước thải, khí thải và chất thải sau xử lý theo quy chuẩn của Việt Nam và châu Âu.

Ông Cường cũng đề nghị nhà đầu tư quan tâm đến kiến trúc và cảnh quan, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành một nhà máy sinh thái, một điểm nhấn xanh và một trung tâm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của Thành phố.