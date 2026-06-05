Nghệ An: Vì sao kinh tế biển Việt Nam chưa tương xứng tiềm năng?

TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 1 triệu km² cùng hơn 4.000 hòn đảo. Dù vậy, đóng góp của kinh tế biển vào nền kinh tế quốc dân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Chiều 5/6, tại phường Cửa Lò, Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững”.

Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững” là hoạt động trọng tâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026.

Hội thảo thu hút sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện 21 tỉnh, thành phố có biển cùng các chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 1 triệu km² cùng hơn 4.000 hòn đảo. Dù vậy, đóng góp của kinh tế biển vào nền kinh tế quốc dân vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Theo Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, một trong những nguyên nhân lớn là những bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật và công tác quản lý nhà nước. Nhiều quy định liên quan đến quản lý, khai thác tài nguyên biển hiện còn giao thoa giữa Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo với Luật Điện lực, Luật Hàng hải và các quy định thuộc thẩm quyền của nhiều bộ, ngành khác nhau.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu khai mạc.

Những vướng mắc này khiến quá trình triển khai các dự án kinh tế biển gặp nhiều khó khăn, làm phát sinh thủ tục hành chính và tăng chi phí cho doanh nghiệp. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các lĩnh vực kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, khai thác tài nguyên biển sâu và phát triển du lịch biển.

Tại phiên thảo luận về định hướng chính sách, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy phát triển biển theo hướng quản trị tổng hợp, liên ngành và liên vùng; coi biển là không gian phát triển thống nhất giữa đất liền, biển và hải đảo. Việc phát triển kinh tế biển cần gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tọa đàm "Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững".

Ông Vũ Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - cho rằng cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo hướng khuyến khích sáng tạo, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo cơ chế đột phá cho các ngành kinh tế biển hiện đại, có giá trị gia tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, định hướng sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo sẽ tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý tổng hợp tài nguyên, không gian biển và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; đồng thời tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế biển nhanh và bền vững...