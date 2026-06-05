Lộ diện 2 dự án điện gió đầu tiên ở Bắc Ninh

TPO - Ngày 5/6, UBND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án nhà máy điện gió đầu tiên trên địa bàn, với tổng công suất 160MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Hai dự án được chấp thuận gồm Dự án Nhà máy điện gió SD Sơn Động do nhà đầu tư trong nước thực hiện và Dự án Nhà máy điện gió Bắc Giang 2 do nhà đầu tư đến từ Đức triển khai.

Dẫn chứng cho quyết tâm phát triển năng lượng tái tạo của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết việc chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió đầu tiên là dấu mốc rất đáng chú ý trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh.

Theo ông Thịnh, Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, và việc hai dự án được triển khai lần này đã hiện thực hóa định hướng đó.

Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và các tập đoàn sản xuất hàng đầu thế giới. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện của tỉnh liên tục tăng cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án điện gió đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo tính toán, để đáp ứng các mục tiêu phát triển trong tương lai, nhu cầu công suất điện của Bắc Ninh có thể tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Vì vậy, bên cạnh điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác, tỉnh Bắc Ninh cũng nghiên cứu phát triển đa dạng các loại hình năng lượng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng lâu dài.

Ông Thịnh bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án để sớm đưa nguồn điện sạch vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với lợi thế là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp và tập đoàn toàn cầu, Bắc Ninh được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng cho các dự án năng lượng khi nhu cầu sử dụng điện xanh ngày càng lớn.

Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hai dự án điện gió sẽ được khởi công trước ngày 2/9 năm nay. Tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đến năm 2027, những dòng điện đầu tiên từ hai dự án sẽ chính thức hòa lưới quốc gia. Dự án phát điện càng sớm thì địa phương càng được hưởng lợi sớm.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ linh hoạt hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần bảo đảm nguồn điện cho phát triển công nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng xanh của tỉnh.

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