Thanh tra việc cấp phép, khai thác khoáng sản tại Khánh Hòa

TPO - Kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã nêu nhiều tồn tại liên quan đến thủ tục đất đai tại các mỏ khoáng sản. Trong đó, có việc nhiều chưa được tỉnh cho thuê đất nhưng vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản.

Cấp phép khai thác khoáng sản gặp khó

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận thanh tra số 07 về công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo kết luận, trong 16 công ty được cấp giấy phép khai thác khoáng sản thuộc phạm vi thanh tra, có 6 công ty chưa thực hiện được thủ tục thuê đất gồm: Công ty CP Ponaga, Công ty CP Khoáng Việt Khánh Hòa, Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh, Công ty TNHH Quyết Thắng, Công ty TNHH Mạnh Cường và Công ty CP Khoáng sản Peace.

Đối với Công ty CP Khoáng Việt Khánh Hòa, Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh, Công ty TNHH Quyết Thắng và Công ty CP Khoáng sản Peace, ngày 10/1/2022, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định nhưng các công ty này chưa thực hiện được thủ tục thuê đất theo quy định.

Một doanh nghiệp ở Khánh Hòa cho máy móc múc đất đi bán trái quy định.

Kết luận thanh tra nêu, một số doanh nghiệp sau khi được cấp giấy phép khai thác đã thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng với người dân để thực hiện dự án. Sau khi có đất, doanh nghiệp làm thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì không thực hiện được do không có giấy chứng nhận đầu tư.

Hiện một số doanh nghiệp đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được cấp do chưa phù hợp với phương án thăm dò, khai thác khoáng sản tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa nhận thấy quá trình cấp phép khai thác khoáng sản có vướng mắc liên quan đến hồ sơ đầu tư.

Theo quy định, hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Nhưng khi thực hiện cấp phép, Sở NN&MT Khánh Hòa không đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi được cấp giấy phép khai thác, một số doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì không thực hiện được do hồ sơ đất đai cần có giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư.

Máy móc doanh nghiệp bỏ không vì gặp vướng mắc thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản.

Kết luận thanh tra xác định có sự vướng mắc, chưa có sự phối hợp thống nhất giữa các phòng chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa trước đây trong việc hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Khoáng sản và quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Khai thác khoáng sản khi chưa được cho thuê đất

Theo kết luận số 07 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, có 4 công ty đã tiến hành khai thác khoáng sản khi chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê đất gồm: Công ty TNHH Mạnh Cường, Công ty TNHH Quyết Thắng, Công ty CP Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh và Công ty CP Khoáng Việt Khánh Hòa.

Việc này được xác định là không đúng quy định của Luật Khoáng sản năm 2010 và điều kiện tại giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp. Từ năm 2020 đến nay, cả 4 công ty trên đều có báo cáo tình hình hoạt động khai thác khoáng sản cho Sở NN&MT Khánh Hòa. Tuy nhiên, Sở này không tiến hành kiểm tra hoặc xử phạt các đơn vị khai thác khi chưa có hợp đồng thuê đất.

Nhiều doanh nghiệp ở Khánh Hòa khai thác khoáng sản khi chưa được tỉnh cho thuê đất.

Đối với chính quyền địa phương, kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng xác định Chủ tịch UBND các xã, phường liên quan gồm: Nam Cam Ranh, Vạn Ninh, Vạn Hưng và Ba Ngòi cũ chịu trách nhiệm về công tác quản lý đất đai trong hoạt động khoáng sản chưa chặt chẽ, dẫn đến vi phạm quy định pháp luật về đất đai đối với các công ty nêu trên.

Kết luận thanh tra số 07 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương rà soát, tham mưu phương án xử lý theo quy định pháp luật đối với 31 trường hợp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhưng chưa được cho thuê đất hoặc đã hết hạn thuê đất.