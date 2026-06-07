Lào Cai: Công trình gần 3.000m² xây sai phép vẫn thi công sau lệnh đình chỉ

TPO - Bất chấp hàng loạt biên bản đình chỉ cùng những hộ dân bên cạnh đang chịu cảnh nhà cửa nứt toác, công trình hợp khối quy mô "khủng" tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai vẫn thản nhiên thi công.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, tại "thủ phủ đá quý" Lục Yên, Lào Cai, công trình xây dựng nhà ở quy mô khủng của gia đình ông Bùi Đình Hiệp xây dựng sai thiết kế, giấy phép xây dựng gây lún nứt nhà dân.

Theo hồ sơ cơ quan chức năng, công trình này được cấp phép ban đầu là 2 công trình nhà ở riêng lẻ độc lập trên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt, thế nhưng chủ đầu tư đã tự ý "hô biến", hợp nhất toàn bộ kết cấu để xây dựng thành một khối nhà khủng, có diện tích mặt sàn lên tới gần 3.000m², cao 5 tầng.

Công trình thời điểm cuối tháng 4/2026.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận cuối tháng 5/2026 sau khi UBND xã có quyết định đình chỉ thi công.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, công trình này đồ sộ như một tổ hợp trung tâm thương mại lớn, vươn cao giữa khu dân cư. Như đã phản ánh, trong khi công trình rầm rộ thi công thì các hộ dân liền kề phải sống trong sợ hãi khi ngôi nhà của họ xuất hiện các vết nứt gãy dài, tường lún hở miệng rộng. Thậm chí, có hộ dân đã phải khẩn cấp di dời tài sản vì nguy cơ đổ sập sờ sờ trước mắt.

Trực tiếp làm việc với phóng viên thời điểm đó, ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên thừa nhận, chỉ riêng trong tháng 4, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra đến 3 lần để xác minh hiện trạng, lập biên bản vi phạm đối với công trình này.

Tại buổi làm việc ngày 28/4, đoàn kiểm tra xác định rõ gia đình ông Bùi Đình Hiệp thi công không đúng so với giấy phép xây dựng được cơ quan thẩm quyền cấp.

Công trình đã hoàn thiện cơ bản mặt ngoài, đang hoàn thiện nội thất.

Với những sai phạm trên, ông Bùi Đình Hiệp bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, UBND xã yêu cầu gia đình ông Hiệp dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình. Ngoài ra, thực hiện các thủ tục để điều chỉnh lại giấy phép xây dựng cho phù hợp với thực tế đang thi công. Chỉ khi nào hoàn tất việc điều chỉnh giấy phép đúng với hiện trạng thì mới được phép thi công trở lại.

Tuy nhiên, trái với lệnh cấm của chính quyền địa phương đưa ra, ghi nhận thực tế của phóng viên báo Tiền Phong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, công trình này vẫn thản nhiên thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Thời điểm phóng viên ghi nhận, phía bên ngoài toà nhà đã cơ bản được hoàn thiện, bên trong công nhân cũng đang xử lý nội thất. Tầng thứ 5 của công trình cũng đã hoàn thiện đổ dầm, dựng xong cột, chống nóng...

Quá trình xây dựng, một số ngôi nhà liền kề công trình hợp khối khủng này bị lún, nứt nghiêm trọng.

Trước thực trạng công trình vẫn thản nhiên thi công bất chấp pháp luật này, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên thẳng thắn thừa nhận "Gia đình ông Bùi Đình Hiệp đã bị xử phạt và nộp phạt. Hiện gia đình đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, địa phương cũng đang tạo điều kiện để họ hoàn thành..."

Chủ tịch xã này lý giải, một số hộ dân bị lún, nứt do ảnh hưởng của việc xây dựng công trình đã được gia đình ông Bùi Đình Hiệp thoả thuận, ký cam kết khắc phục có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở được tiến hành tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế địa phương. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với công trình sau này nếu gia đình có nhu cầu sẽ được hướng dẫn sau.