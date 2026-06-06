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Trạm thú y xin ‘hợp thức hóa’ sai phạm cho lò mổ từng nhiều lần bị xử phạt

Hoàng Nam

TPO - Một cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn xã Quảng Ninh (Quảng Trị) liên tục bị phát hiện vi phạm, từng nhiều lần bị xử phạt hành chính với số tiền lớn. Thế nhưng, thay vì tham mưu đình chỉ hoạt động để khắc phục tồn tại, thì Trạm Chăn nuôi và Thú y phụ trách lại đề xuất “hợp thức hoá” sai phạm cho lò mổ này.

Nhiều lần bị phạt nặng, yêu cầu đóng cửa… vẫn tồn tại

Một báo cáo do ông Hoàng Xuân Thành, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 ký gửi UBND xã Quảng Ninh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị đã làm lộ rõ thực trạng đáng lo ngại tại cơ sở giết mổ tập trung của ông Phan Bá Tứ và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền.

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Lò mổ vượt công suất nhiều lần và đang được đề xuất hợp thức hoá.

Theo báo cáo, từ ngày 1/2 đến 31/5/2026, cơ sở này giết mổ tới 14.623 con lợn, trung bình khoảng 120 con mỗi ngày. Tuy nhiên, công suất cho phép giết mổ của cơ sở này chỉ được 30 con lợn/ngày, tương đương với 3.510 con lợn được đóng dấu kiểm soát giết mổ, số còn lại 11.113 con không được đóng dấu kiểm soát thú y.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên lò mổ này bị phát hiện tồn tại nhiều vi phạm. Trước đó, cơ sở từng nhiều lần bị xử phạt với số tiền rất lớn về các vấn đề môi trường, điều kiện hoạt động và việc không chấp hành đầy đủ các quy định liên quan đến giết mổ tập trung. Thậm chí, cơ quan chức năng đã từng yêu cầu đóng cửa để khắc phục sai phạm, nhưng lò mổ này chưa một ngày đóng cửa và hoạt động ngày càng nhộn nhịp.

Trong phần đánh giá thực trạng, Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 thừa nhận cơ sở giết mổ chưa đáp ứng nhiều điều kiện theo quy định. Cụ thể, lối ra vào động vật và sản phẩm động vật không được ngăn cách giữa khu sạch và khu bẩn; điều kiện vệ sinh thú y chưa đảm bảo; chưa có bảng phân khu chức năng; chưa bố trí phòng thú y riêng biệt.

Đặc biệt, báo cáo nêu rõ cơ sở “chưa thực hiện đúng chỉ đạo của UBND xã Quảng Ninh” theo Công văn số 197 về chấn chỉnh hoạt động cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.

Không chỉ vậy, chủ cơ sở cũng không phân định được số lượng lợn nằm trong phạm vi được kiểm soát. Việc chỉ đóng dấu một phần sản phẩm xuất xứ từ lò mổ này khiến cơ quan chức năng khó nhận diện đâu là sản phẩm đã được kiểm soát, đâu là sản phẩm chưa được kiểm soát; tạo nguy cơ trà trộn thịt từ lợn bệnh, lợn nhiễm hóa chất hoặc tồn dư kháng sinh ra thị trường tiêu thụ.

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Vệ sinh thú y tại cơ sở này là vấn đề nhức nhối.

Ngay chính Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 cũng thừa nhận việc này làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Từ phát hiện sai phạm đến đề xuất “mở đường”

Điều gây nhiều băn khoăn là sau khi liệt kê hàng loạt tồn tại, bất cập và nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phần cuối báo cáo lại đề xuất UBND xã Quảng Ninh và Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho phép kiểm tra, kiểm soát và đóng dấu toàn bộ số lợn đưa vào giết mổ tại cơ sở này.

Nói cách khác, thay vì kiến nghị đình chỉ hoạt động để buộc cơ sở khắc phục các vi phạm đã được chỉ rõ, văn bản do ông Hoàng Xuân Thành ký lại đề xuất mở rộng việc đóng dấu kiểm soát thú y cho toàn bộ sản lượng giết mổ của cơ sở.

Đề xuất này đang đặt ra câu hỏi về tính phù hợp trong công tác quản lý nhà nước. Bởi lẽ, khi một cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, chưa thực hiện đúng chỉ đạo của chính quyền địa phương, việc cho phép kiểm soát và đóng dấu toàn bộ sản phẩm có khác nào tạo điều kiện để cơ sở tiếp tục hoạt động trong khi các tồn tại chưa được xử lý dứt điểm?

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Việc đề xuất hợp thức hoá sai phạm cho lò mổ này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.
Hoàng Nam
#cơ sở giết mổ #xã Quảng Ninh #Phan Bá Tứ #vi phạm #bị xử phạt #hợp thức hoá #Trạm Chăn nuôi và Thú y số 4 #Quảng Trị

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