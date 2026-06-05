Thầy giáo bị chấm dứt hợp đồng vì làm lộ đề thi học kỳ

TPO - Nam giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường THCS Thọ Lâm (tỉnh Thanh Hóa) vừa bị chấm dứt hợp đồng dạy học do tự ý tải và mang đề thi học kỳ của trường về trung tâm dạy thêm ngoại ngữ của gia đình cho học sinh tham khảo, ôn luyện.

Ngày 4/6, lãnh đạo UBND xã Sao Vàng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, xã đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn thư của người dân liên quan đến thông tin một thầy giáo làm lộ đề thi môn Tiếng Anh trong đợt kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm.

Theo báo cáo, ngày 5/5, tại lớp 8C tổ chức thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi học kỳ II, có 48 học sinh tham gia. Đến ngày 17/5, nhà trường phát hiện đề thi đã bị lộ trước thời điểm diễn ra buổi thi.

Qua xác minh, lãnh đạo nhà trường xác định người làm lộ đề thi là thầy Nguyễn Hữu Thanh, giáo viên hợp đồng của nhà trường. Theo nội dung sự việc, trước kỳ thi cuối học kỳ II, cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội của nhà trường, nhận đề kiểm tra học kỳ II của các môn thuộc tổ, trong đó có môn Tiếng Anh.

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Thọ Lâm, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá.

Các đề thi này sau đó được chia sẻ lên nhóm Zalo của Tổ Khoa học - Xã hội để các giáo viên kiểm tra, rà soát lần cuối trước khi tổ trưởng ký duyệt, chuyển cho văn thư nhà trường in sao phục vụ kỳ kiểm tra. Trong nhóm Zalo này có thầy Nguyễn Hữu Thanh, giáo viên hợp đồng môn Tiếng Anh.

Khi nhận được đề thi, thầy Thanh đã tải nội dung đề xuống máy. Đến ngày 2/5, nam giáo viên đưa đề thi này cho một nhóm học sinh đang học tại trung tâm dạy thêm Tiếng Anh của gia đình ở xã Xuân Hòa tham khảo, dẫn đến việc lộ đề thi học kỳ.

Sau sự việc, nhà trường đã sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh lớp 8C và lấy kết quả của bài thi dự phòng nhằm bảo đảm tính công bằng.

Đại diện Trường THCS Thọ Lâm cho biết, từ tháng 9/2025, do nhu cầu công tác, nhà trường đã ký hợp đồng giảng dạy môn Tiếng Anh theo tháng với thầy Nguyễn Hữu Thanh.

Khi phát hiện đề thi môn Tiếng Anh bị lộ, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp, xác định thầy Thanh vi phạm quy chế chuyên môn và quyết định chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với giáo viên này từ ngày 19/5.

Đối với cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội, do không tuân thủ nguyên tắc bảo mật đề thi và quy chế chuyên môn của nhà trường, gián tiếp tạo kẽ hở dẫn đến lộ đề thi trước kỳ kiểm tra, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Ngoài ra, cô Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn; chịu trách nhiệm liên đới do thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm quy trình chuyên môn dẫn đến lộ đề thi.

Đối với cô Lê Thị Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, phải chịu trách nhiệm liên đới với vai trò người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý chung.