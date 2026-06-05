Vừa lái xe khách vừa hát karaoke, tài xế bị phạt nặng

TPO - Một tài xế xe khách ở Nghệ An bị xử phạt tiền triệu và trừ 4 điểm giấy phép lái xe sau khi bị phát hiện vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách về hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và không thắt dây an toàn.

Video: Tài xế xe khách hát karaoke khi đang lái xe.

Trước đó, qua công tác tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn video ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke khi xe đang lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, Trạm CSGT Diễn Châu (Tổ địa bàn Quỳnh Lưu) đã tiến hành xác minh và mời người điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.69 đến làm việc. Qua xác minh, tài xế được xác định là anh V.V.T (SN 1997), trú tại xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, anh T. khai nhận khoảng 13 giờ 45 phút ngày 3/6, sau khi rửa xe tại khu vực Cầu Giát, anh điều khiển xe khách lưu thông trên Quốc lộ 48B để về nhà. Khi xe di chuyển đến khu vực gần nút giao cao tốc thuộc địa phận xã Quỳnh Sơn, anh đã đề nghị người đi cùng mở hệ thống karaoke trên xe để kiểm tra chất lượng loa.

Anh T. tại cơ quan Công an.

Trong lúc xe đang di chuyển, anh T. cầm micro để hát, còn người đi cùng sử dụng điện thoại quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết chấp hành quyết định xử lý.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với anh T. về hai hành vi vi phạm gồm: dùng tay cầm và sử dụng thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Hình ảnh anh T. vừa hát vừa lái xe.

Theo quy định hiện hành, với hành vi sử dụng thiết bị điện tử khi lái xe, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Hành vi không thắt dây an toàn bị xử phạt 900 nghìn đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tập trung quan sát, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không sử dụng các thiết bị gây mất tập trung trong quá trình lái xe để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.