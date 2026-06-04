Hiện trạng hồ trên núi ô nhiễm nặng sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh giờ ra sao?

TPO - Hồ thủy lợi Đầm Sen (Lào Cai) đang được lấy mẫu nước và các điểm cống xả thải vào hồ để đánh giá chính xác mức độ, xác định rõ nguyên nhân và đối tượng gây ô nhiễm làm cơ sở xử lý.

Trước đó, Báo Tiền Phong có đăng tải bài viết Hồ trên núi bị ô nhiễm nặng, lãnh đạo địa phương định bơm nước sông Hồng để thau rửa, phản ánh về tình trạng hồ Đầm Sen tại phường Âu Lâu bị ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài. Nước hồ chuyển màu đen đặc, bốc mùi nồng nặc khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh ký văn bản chỉ đạo khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ Đầm Sen, phường Âu Lâu.

Hồ Đầm Sen thời điểm phóng viên ghi nhận ngày 13/5.

Hình ảnh hồ Đầm Sen ngày 4/6.

Đến ngày 26/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá tiếp tục ký văn bản chỉ đạo về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện, tổ chức lấy mẫu nước tại hồ Đầm Sen và các điểm cống xả thải vào hồ.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai yêu cầu đoàn kiểm tra giao đơn vị quan trắc có chức năng phân tích, đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm, xác định rõ nguyên nhân và đối tượng gây ô nhiễm làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đề xuất phương án xử lý, khắc phục ô nhiễm và phương án cải tạo lâu dài đối với hồ Đầm Sen và hệ thống kênh thủy lợi.



Một số ngóc, ngách hồ vẫn chưa được xử lý triệt để.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai chỉ đạo các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Âu Lâu thực hiện nghiêm quy trình xử lý nước thải, chất thải trước khi xả ra môi trường; tổ chức kiểm tra, xác minh các nguồn xả thải từ khu công nghiệp ra hệ thống thoát nước đổ vào hồ Đầm Sen; xử lý nghiêm và buộc bồi thường thiệt hại (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải gây ô nhiễm theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Âu Lâu để sớm đưa vào vận hành sử dụng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND phường Âu Lâu trong việc rà soát, xác định các điểm xả thải từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 5 (rãnh thoát nước dọc tỉnh lộ 166 và các tuyến đường liên quan) đổ vào hồ Đầm Sen; đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đảm bảo không gây ô nhiễm cho công trình thủy lợi.

Đoàn kiểm tra được giao báo cáo UBND tỉnh Lào Cai kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước 15/6/2026.

Khu vực cống xả vẫn đục ngầu và bốc mùi.

Ngày 4/6, có mặt tại hồ thủy lợi Đầm Sen, tổ dân phố Cống Đá, phường Âu Lâu, phóng viên ghi nhận hiện trạng hồ đã không còn những mảng váng bọt trắng xóa và chất thải lỏng, rác thải nổi dày đặc dọc bờ hồ, ngõ ngách.

Nước trong hồ hiện không còn chia thành các mảng màu đen - đỏ - vẩn đục như trước. Tuy nhiên, tại một số ngách vẫn còn hiện tượng váng bọt, rác thải quanh hồ chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Khu vực cống rãnh nước hồ xả ra vẫn đục ngầu, bọt trắng.

Theo lãnh đạo phường Âu Lâu, hiện việc thanh thải, nạo vét, khắc phục vẫn đang được các đơn vị triển khai. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguồn thải gây ô nhiễm hồ để xử lý triệt để.