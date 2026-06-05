Hiệu trưởng từng bị cáo buộc 'tham ô' 10 triệu đồng: Có được bồi thường sau một năm tạm giam?

TPO - Kết quả điều tra lại, cơ quan tố tụng xác định thầy Trần Văn Tâm, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (Cà Mau) - bị can trong vụ án, người từng bị tạm giam một năm để phục vụ điều tra, không còn nguy hiểm cho xã hội nên đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, đây không phải thuộc trường hợp oan, sai.

Theo Bản kết luận điều tra ngày 28/5/2026 (điều tra lại), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định, ông Trần Văn Tâm có hành vi chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng; thanh toán số tiền 6,9 triệu đồng sai quy định tài chính, nên đủ yếu tố cấu thành tội "Tham ô tài sản". Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận định bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nên quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2/2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) xác định phần chênh lệch hóa đơn 10,7 triệu đồng và tuyên phạt ông Tâm 7 năm tù. Ông Tâm kháng cáo kêu oan. Đến ngày 6/5/2025, TAND tỉnh Cà Mau tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Ngày 16/8/2025, Viện KSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho ông Trần Văn Tâm bảo lĩnh tại ngoại sau hơn một năm bị tạm giam (ông Tâm bị bắt tạm giam từ ngày 15/8/2024 - PV).

Thầy Trần Văn Tâm trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong sau khi nhận quyết định đình chỉ điều tra.

Trao đổi về quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, bị can trên, luật sư Hồ Nguyên Lễ - Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, kết quả điều tra bổ sung cho thấy, ông Tâm có thực hiện hành vi sai phạm. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đều nhằm phục vụ nhà trường; giá trị thực tế của sản phẩm làm ra cao hơn số tiền nhà trường chi mua vật tư. Đồng thời, ông Tâm có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

"Từ các căn cứ nêu trên, việc cơ quan điều tra xác định ông Tâm có dấu hiệu phạm tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, do hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội là phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự", luật sư Lễ nhận định.

Về khả năng yêu cầu bồi thường, luật sư Lễ cho rằng, trường hợp ông Tâm được miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự, được xác định là người vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự, nên chưa đủ điều kiện được bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cùng quan điểm, luật sư Võ Hoàng Vĩnh - Trưởng Văn phòng Luật sư Thành Hưng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Tâm được ban hành trên cơ sở điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

"Đây không phải là trường hợp được xác định oan sai, nên không thuộc đối tượng được bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước", luật sư Vĩnh nói.

Đối với nguyện vọng được phục chức hoặc trở lại giảng dạy của ông Tâm sau khi vụ án được đình chỉ, luật sư Vĩnh cho rằng, việc xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Ông Tâm có thể liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Một lãnh đạo UBND xã Tân Ân (Cà Mau) cho hay, tới nay, xã vẫn chưa nhận được quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Tâm từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, cũng chỉ nắm thông tin qua báo chí, và trao đổi qua điện thoại.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được văn bản chính thức, UBND xã sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan để xem xét, xử lý các nội dung tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, xã cũng dự kiến sẽ có buổi làm việc với ông Tâm để nắm bắt nguyện vọng cá nhân, xem xét khả năng tiếp tục công tác trong ngành giáo dục, hoặc phương án bố trí khác nếu không được phục hồi chức vụ quản lý.

Dụng cụ thầy Tâm làm cho nhà trường.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm. Sau khi nhận quyết định, ông rất vui và phấn chấn, đọc xong tay còn run run vì vui sướng.

Theo lời chia sẻ của cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, trong thời gian được bảo lãnh và chờ giải quyết vụ việc, ông chủ yếu phụ giúp vợ công việc ở quán ăn sáng tại nhà. Ông cũng thiết kế, xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa do con trai thành lập.

Nói về gia đình, ông Tâm cho biết, ông có hai người con trai. Người con trai lớn tốt nghiệp ngành công nghệ tự động, hiện làm việc tại TPHCM và đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành. Người con thứ hai đang là sinh viên năm cuối ngành quản lý nhà hàng. Khi vụ việc xảy ra, các con ông chịu nhiều áp lực và buồn bã.

Nhìn lại sự việc đã trải qua, ông Trần Văn Tâm cho rằng, đây là bài học sâu sắc đối với bản thân cũng như những người đang đảm nhiệm công tác quản lý trong các cơ quan, đơn vị.

“Từ trải nghiệm của bản thân, tôi mong những người đang làm công tác quản lý xem đây là bài học để nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh những sai sót có thể dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc”, ông Tâm nói, và gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp, cơ quan truyền thông và luật sư đã luôn đồng hành, hỗ trợ ông trong thời gian qua.