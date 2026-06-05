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Vì sao Vĩnh Long phải xin hướng dẫn việc hạ đất mặt ruộng?

Cảnh Kỳ

TPO - Những gò ruộng cao, người dân có nhu cầu lấy bớt đất mặt để hạ độ cao cho canh tác lúa thuận lợi hơn, nhưng không có quy định, nên người dân xin ý kiến, chính quyền địa phương lại không biết hướng dẫn ra sao cho đúng. Khi người dân tự ý thực hiện lại thành vi phạm, bị xử lý.

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Đất mặt ruộng bị cào bóc diễn ra nhiều nơi tại Vĩnh Long vào mỗi mùa khô.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Vĩnh Long cho biết, thực tế sản xuất lúa tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng đất gò cao, ruộng khó giữ nước, cỏ nhiều, dẫn đến sản xuất lúa kém hiệu quả, tốn nhiều chi phí bơm tưới. Từ thực tế đó, người dân có nhu cầu hạ độ cao đất mặt ruộng, bằng cách lấy một phần đất mặt rồi san phẳng lại để tiếp tục canh tác lúa. Phần đất được lấy sẽ dùng tôn tạo đất vườn trồng cây ăn trái, san lấp ao, vườn…

Tuy nhiên, Sở NN&MT Vĩnh Long nghiên cứu Luật Trồng trọt năm 2018, các văn bản khác chưa thấy có quy định hướng dẫn về việc hạ độ cao đất mặt ruộng trong trường hợp trên. Do đó, Sở khó xác định cơ sở pháp lý để tham mưu giải pháp hạ thấp độ cao đất mặt ruộng tại các khu gò cao, để sản xuất lúa hiệu quả hơn.

Từ đó, Sở NN&MT Vĩnh Long đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) xem xét, hướng dẫn cụ thể các quy định liên quan, làm cơ sở để địa phương xem xét, hướng dẫn người dân thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Thời gian qua, đặc biệt mùa khô, sau khi thu hoạch lúa Đông Xuân, nhiều nơi tại Vĩnh Long xảy ra tình trạng người dân cào bóc, khai thác đất mặt ruộng. Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi khai thác, vận chuyển đất mặt ruộng trái phép. Thậm chí, có lãnh đạo xã còn viết "tâm thư" kêu gọi người dân không khai thác, bán đất mặt ruộng.

Cảnh Kỳ
#đất ruộng #hạ độ cao #sản xuất lúa #Vĩnh Long #quy định pháp luật #canh tác

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