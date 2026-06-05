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Tài xế xe đầu kéo kể phút bị người nước ngoài tấn công

Trương Định

TPO - Đang lưu thông trên đường, tài xế N.V.B bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu, người này sau đó cầm một vật dài liên tiếp chọt vào phía tài xế.

Sự việc được camera hành trình ghi lại.

Ngày 5/6, thông tin với Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, đã giao công an xác minh việc một người nước ngoài có hành vi chặn đầu xe đầu kéo, tấn công tài xế.

Lãnh đạo phường cho biết, qua báo cáo ban đầu, công an đã mời cả hai bên đến làm việc, hai bên cũng tự hòa giải. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, anh N.V.B (SN 1987) điều khiển xe đầu kéo lưu thông trên đường Đống Đa (phường Quy Nhơn) thì bất ngờ bị một người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Anh B. cho biết, ban đầu anh nghĩ người này muốn hỏi đường nên dừng xe. Tuy nhiên, người này sau đó cầm một thanh kim loại dài tiến đến cửa ghế lái, liên tiếp tấn công về phía tài xế. Anh B. kịp thời lùi người ra phía sau ghế lái để tránh.

Khi thấy người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, anh B. dùng chân đạp ngã xe máy, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ giữ người này lại.

Anh B. khẳng định, không hề quen biết và trước đó xe cũng không xảy ra va chạm giao thông với người nước ngoài này. Sự việc cũng được anh B. trình báo cơ quan công an.

Trương Định
#chặn đầu xe #tấn công #người nước ngoài #hành hung tài xế #Gia Lai

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