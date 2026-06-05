Gần 1 năm khai thác, hệ thống quản lý thông tin ngập tại Cần Thơ vẫn chưa bàn giao xong

TPO - Hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập lụt ở Cần Thơ đến nay chưa xong bàn giao, do chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm nghiệm thu gói thiết bị ngoại vi - hạng mục phải có để vận hành hệ thống. Trong khi đó, một số hạng mục của cụm công trình chống ngập có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Dự án hệ thống thông tin quản lý rủi ro ngập lụt (FRMIS) cùng các cống ngăn triều, âu thuyền liên quan là cấu phần nằm trong Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Dự án FRMIS được UBND TP. Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tiếp nhận quản lý, vận hành từ tháng 7/2025.

Đầu mối tiếp nhận ban đầu là Chi cục Thủy lợi. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại hệ thống các trạm thủy lợi, nguồn nhân lực hạn chế nên chi cục này không thể nhận thêm nhiệm vụ vận hành FRMIS.

Tháng 3/2026, Sở NN&MT Cần Thơ giao Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tiếp nhận quản lý, vận hành, khai thác FRMIS, và đã được UBND TP. Cần Thơ chấp thuận.

Gói thiết bị ngoại vi hơn 60 tỷ đồng đã được lắp đặt, vận hành nhưng vẫn chưa xong thủ tục bàn giao, tiếp nhận quản lý.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ, công tác bàn giao hệ thống giám sát ngập FRMIS đã được triển khai từ sau Tết Nguyên đán 2026. Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn tất việc chuyển giao hồ sơ cho Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp, đồng thời phối hợp vận hành thực tế hệ thống tương đối ổn định.

Tuy nhiên, quá trình bàn giao vẫn chưa thể hoàn tất, do vướng một số thủ tục và hạng mục, trong đó có gói thiết bị ngoại vi (camera, cảm biến, hệ thống truyền dữ liệu về trung tâm điều hành tại cống Cái Khế…), tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Trước đây, Sở Xây dựng được giao thẩm định, nghiệm thu gói thiết bị này, nhưng hiện nay hệ thống FRMIS đã được bàn giao về Sở NN&MT, nên hiện chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm nghiệm thu.

Do không có văn bản phân công trách nhiệm cụ thể đơn vị nghiệm thu gói thiết bị ngoại vi trên, nên hồ sơ cứ chuyển qua chuyển lại giữa các sở. Đại diện Ban Quản lý dự án ODA Cần Thơ cho biết, sẽ xin chủ trương UBND Thành phố, bởi muốn vận hành hệ thống FRMIS phải có gói thiết bị này.

Trung tâm quản lý và kiểm soát lũ đặt tại nhà điều hành âu thuyền Cái Khế.

Còn theo đại diện Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Cần Thơ, trong quá trình tiếp nhận, đã ghi nhận nhiều hư hỏng tại các công trình, như: Thước quan trắc tại cống Cái Khế bị mờ số; cửa âu phía ngoài cống chưa thể vận hành; hệ thống điện chiếu sáng tại cống Tham Tướng bị mất trộm; trụ điện tại cống Bà Lễ có nguy cơ đổ ngã; hệ thống cảnh báo tại cống Đầu Sấu gặp sự cố; một số hạng mục nhà điều hành xuất hiện tình trạng sụt lún, bong tróc…

Theo bà Nguyễn Thị Giang - Phó Giám đốc Sở NN&MT Cần Thơ, FRMIS là công trình hiện đại, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý rủi ro ngập lụt của thành phố. Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tập trung rà soát kỹ hồ sơ pháp lý, hiện trạng công trình trước khi chính thức tiếp nhận toàn bộ hệ thống.

Lãnh đạo Sở NN&MT Cần Thơ cũng đề nghị Ban ODA tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật vận hành để đơn vị tiếp nhận có thể khai thác hệ thống một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trong thời gian tới.