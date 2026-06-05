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Đà Nẵng phát 20.000 phiếu mua hàng, trị giá 100.000 đồng/phiếu cho người lao động.

Khánh Đoan - Thanh Hương - Thu Hà

TPO - Tối 5/6, Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 chính thức diễn ra tại Khu nhà ở xã hội Ori Garden (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng). Sự kiện thu hút đông đảo công nhân và người dân đến tham quan, mua sắm.

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Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức, kéo dài từ ngày 5/6 - 7/6. Ảnh: Thu Hà
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Năm nay, LĐLĐ thành phố phát 20.000 phiếu mua hàng, trị giá mỗi phiếu 100.000 đồng cho đoàn viên, người lao động. Nhiều khách hàng có mặt từ sớm cùng tấm phiếu mua hàng trên tay. Ảnh: Khánh Đoan
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Phiên chợ nhộn nhịp với khoảng 50 gian hàng, cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu như nước mắm, đồ khô,… Bên cạnh đó, đồ gia dụng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng được bày bán rộng rãi. Nhiều gian hàng khuyến mãi, giảm giá mạnh so với giá thị trường. Ảnh: Thu Hà
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Các gia đình có mặt từ sớm để lựa chọn những sản phẩm cần thiết. Ảnh: Khánh Đoan
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Sau giờ tan làm, anh Trần Quốc Việt (36 tuổi) tranh thủ ghé phiên chợ lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho gia đình. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn Liên đoàn vì hoạt động ý nghĩa này. Nhờ phiếu mua hàng tôi có thể sắm được thêm vài món quà về cho vợ và con”, anh chia sẻ. Ảnh: Thu Hà
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“Tôi cảm thấy không khí phiên chợ rất đông vui, nhộn nhịp. Tôi cứ tưởng đây chỉ là một hội chợ bình thường nhưng hóa ra lại được thành phố đầu tư hoành tráng, sạch đẹp”, chị Nguyễn Thị Thúy Vy (29 tuổi) cho biết. Ảnh: Thu Hà
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Không chỉ thu hút công nhân, phiên chợ còn là nơi tham quan, mua sắm của nhiều người dân sống ở khu vực xung quanh. “Đây là hoạt động rất hữu ích, giúp người lao động tiếp cận được những mặt hàng hợp lý về giá cả và chất lượng”, anh Mai Việt Hùng chia sẻ. Ảnh: Thu Hà.
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Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Mỗi gian hàng không chỉ là nơi mua bán mà còn là một điểm hẹn ấm áp, nơi tổ chức công đoàn gửi gắm tấm lòng và sự chia sẻ đến đoàn viên và người lao động”. Ảnh: Thanh Hương
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Tại lễ khai mạc, LĐLĐ thành phố cũng trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, 20 suất quà cho trẻ em con công nhân khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Ngoài bày bán các gian hàng, nhiều hoạt động ý nghĩa và đặc sắc khác như tập huấn hướng dẫn phòng chống đột quỵ, đêm nhạc, chương trình bốc thăm may mắn… sẽ được tổ chức vào các ngày 6/6 - 7/6, hứa hẹn thu hút nhiều đoàn viên và người lao động tham gia. Ảnh: Thanh Hương.
Khánh Đoan - Thanh Hương - Thu Hà
#công nhân #Đà Nẵng #hoạt động xã hội #mua sắm #khuyến mãi #Liên đoàn Lao động #phiên chợ công nhân lưu động

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