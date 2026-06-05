Đà Nẵng phát 20.000 phiếu mua hàng, trị giá 100.000 đồng/phiếu cho người lao động.

TPO - Tối 5/6, Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 chính thức diễn ra tại Khu nhà ở xã hội Ori Garden (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng). Sự kiện thu hút đông đảo công nhân và người dân đến tham quan, mua sắm.