Đà Nẵng phát 20.000 phiếu mua hàng, trị giá 100.000 đồng/phiếu cho người lao động.

TPO - Tối 5/6, Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 chính thức diễn ra tại Khu nhà ở xã hội Ori Garden (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng). Sự kiện thu hút đông đảo công nhân và người dân đến tham quan, mua sắm.
Phiên chợ công nhân lưu động năm 2026 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng tổ chức, kéo dài từ ngày 5/6 - 7/6. Ảnh: Thu Hà
Năm nay, LĐLĐ thành phố phát 20.000 phiếu mua hàng, trị giá mỗi phiếu 100.000 đồng cho đoàn viên, người lao động. Nhiều khách hàng có mặt từ sớm cùng tấm phiếu mua hàng trên tay. Ảnh: Khánh Đoan
Phiên chợ nhộn nhịp với khoảng 50 gian hàng, cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu như nước mắm, đồ khô,… Bên cạnh đó, đồ gia dụng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cũng được bày bán rộng rãi. Nhiều gian hàng khuyến mãi, giảm giá mạnh so với giá thị trường. Ảnh: Thu Hà
Các gia đình có mặt từ sớm để lựa chọn những sản phẩm cần thiết. Ảnh: Khánh Đoan