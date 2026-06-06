Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chiều hè, phụ huynh Đà Nẵng đưa con ra biển lội rêu, bắt ốc

Yến Nhi - Quỳnh Anh

TPO - Tầm 16h chiều, khi cái nắng oi ả bắt đầu tắt dần trên khu vực bãi tắm Tiên Sa (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), nhiều gia đình có con nhỏ xách xô nhựa, vợt lưới đổ ra bãi đá ven bờ để bắt ốc. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp cho tuổi thơ.

tp-batoctiensa-1a.jpg
tp-batoctiensa-1b.jpg
Theo ghi nhận của Tiền Phong vào những ngày này, từ 16 giờ đến 18 giờ khu vực bãi đá ven bãi tắm Tiên Sa trở nên nhộn nhịp lạ thường. Hàng chục bạn trẻ và phụ huynh dẫn các em nhỏ đổ về đây để hóng mát và trải nghiệm tự tay bắt ốc biển. Được biết đây là trào lưu đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày gần đây.
tp-batoctiensa-2a.jpg
tp-batoctiensa-2b.jpg
Nước ở khu vực ven bãi đá bắt ốc chỉ sâu khoảng 0,5 mét. Nhiều gia đình dắt nhau lội bì bõm dưới nước, nhanh tay bắt lấy những chú ốc trên đá.
tp-batoctiensa-3a.jpg
tp-batoctiensa-3b.jpg
tp-batoctiensa-3c.jpg
“Đồ nghề” để thành thợ bắt ốc vô cùng đơn giản. Mỗi nhà chỉ cần trang bị một chiếc xô, rổ nhựa hay thậm chí là bịch ni lông, một chiếc vợt lưới và quan trọng nhất là đôi dép nhựa có độ bám tốt để chống trượt trên rêu.
tp-batoctiensa-4a.jpg
tp-batoctiensa-4c.jpg
tp-batoctiensa-4b.jpg

Các em nhỏ tỏ ra vô cùng háo hức khi được lội xuống làn nước biển mát lạnh, tự tay bắt những chú ốc đang ẩn nấp. Tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm, anh Tuấn (42 tuổi, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) lại dẫn các con ra biển bắt ốc, tắm biển hoặc lội suối để giải nhiệt ngày hè. “Thời tiết oi bức, nghỉ hè nếu cứ để các con ở nhà ôm điện thoại cả ngày thì rất hại cho sức khỏe. Vậy nên tôi luôn cố gắng đưa các cháu ra ngoài thiên nhiên để hiểu hơn về nơi mình sống và “trốn” các thiết bị điện tử nhiều nhất có thể”, anh cho hay.

tp-batoctiensa-8a.jpg
tp-batoctiensa-8b.jpg
Khu vực này chủ yếu là ốc đá, ốc hương, ốc mặt trăng và cua nhỏ. Vì ốc có màu sắc ngụy trang trùng với màu rêu và đá tự nhiên nên khó để nhìn thấy nếu không tinh mắt.
tp-batoctiensa-5a.jpg
tp-batoctiensa-5c.jpg
tp-batoctiensa-5b.jpg
tp-batoctiensa-5d.jpg
Chiến lợi phẩm” nhanh chóng được các em nhặt bỏ vào rá mang theo. Dù chỉ là những con ốc “tí hon” nhưng cũng đủ mang lại niềm vui và sự hào hứng cho một buổi trải nghiệm cùng gia đình. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được tìm hiểu về một loài hải sản quen thuộc của vùng biển quê hương.
tp-batoctiensa-7.jpg
“Bắt ốc ở đây đòi hỏi các bé phải chú tâm tìm kiếm rất kỹ. Tôi muốn đưa con ra đây lội nước, lấm lem một chút nhưng sẽ rèn cho cháu tính kiên nhẫn, khả năng quan sát tỉ mỉ và được hòa mình vào thiên nhiên.”, chị Yến (31 tuổi, khách du lịch) chia sẻ.
tp-batoctiensa-6a.jpg
Sau một thời gian tìm kiếm, chiếc rá nhựa đã đầy ắp những chú ốc tươi sống - phần thưởng cho tính kiên nhẫn và tinh thần khám phá của các em nhỏ.
tp-batoctiensa-9.jpg
Cùng bố mẹ đi bắt ốc, các em nhỏ có cơ hội tham gia một hoạt động gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống vùng biển. Tuy nhiên bố mẹ cần theo sát, nhắc nhở để đảm bảo các con có trải nghiệm an toàn.
Yến Nhi - Quỳnh Anh
#bắt ốc #biển #hoạt động trẻ em #trải nghiệm #bãi tắm Tiên Sa #Đà Nẵng #Sơn Trà

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe