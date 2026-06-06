Chiều hè, phụ huynh Đà Nẵng đưa con ra biển lội rêu, bắt ốc

TPO - Tầm 16h chiều, khi cái nắng oi ả bắt đầu tắt dần trên khu vực bãi tắm Tiên Sa (phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), nhiều gia đình có con nhỏ xách xô nhựa, vợt lưới đổ ra bãi đá ven bờ để bắt ốc. Hoạt động không chỉ mang lại niềm vui, giúp trẻ vận động mà còn tạo nên những ký ức đẹp cho tuổi thơ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong vào những ngày này, từ 16 giờ đến 18 giờ khu vực bãi đá ven bãi tắm Tiên Sa trở nên nhộn nhịp lạ thường. Hàng chục bạn trẻ và phụ huynh dẫn các em nhỏ đổ về đây để hóng mát và trải nghiệm tự tay bắt ốc biển. Được biết đây là trào lưu đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày gần đây. ​

Nước ở khu vực ven bãi đá bắt ốc chỉ sâu khoảng 0,5 mét. Nhiều gia đình dắt nhau lội bì bõm dưới nước, nhanh tay bắt lấy những chú ốc trên đá. ​

“Đồ nghề” để thành thợ bắt ốc vô cùng đơn giản. Mỗi nhà chỉ cần trang bị một chiếc xô, rổ nhựa hay thậm chí là bịch ni lông, một chiếc vợt lưới và quan trọng nhất là đôi dép nhựa có độ bám tốt để chống trượt trên rêu. ​

Các em nhỏ tỏ ra vô cùng háo hức khi được lội xuống làn nước biển mát lạnh, tự tay bắt những chú ốc đang ẩn nấp. Tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm, anh Tuấn (42 tuổi, trú tại phường An Hải, Đà Nẵng) lại dẫn các con ra biển bắt ốc, tắm biển hoặc lội suối để giải nhiệt ngày hè. “Thời tiết oi bức, nghỉ hè nếu cứ để các con ở nhà ôm điện thoại cả ngày thì rất hại cho sức khỏe. Vậy nên tôi luôn cố gắng đưa các cháu ra ngoài thiên nhiên để hiểu hơn về nơi mình sống và “trốn” các thiết bị điện tử nhiều nhất có thể”, anh cho hay.

Khu vực này chủ yếu là ốc đá, ốc hương, ốc mặt trăng và cua nhỏ. Vì ốc có màu sắc ngụy trang trùng với màu rêu và đá tự nhiên nên khó để nhìn thấy nếu không tinh mắt.

Chiến lợi phẩm” nhanh chóng được các em nhặt bỏ vào rá mang theo. Dù chỉ là những con ốc “tí hon” nhưng cũng đủ mang lại niềm vui và sự hào hứng cho một buổi trải nghiệm cùng gia đình. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được tìm hiểu về một loài hải sản quen thuộc của vùng biển quê hương. ​

“Bắt ốc ở đây đòi hỏi các bé phải chú tâm tìm kiếm rất kỹ. Tôi muốn đưa con ra đây lội nước, lấm lem một chút nhưng sẽ rèn cho cháu tính kiên nhẫn, khả năng quan sát tỉ mỉ và được hòa mình vào thiên nhiên.”, chị Yến (31 tuổi, khách du lịch) chia sẻ.

Sau một thời gian tìm kiếm, chiếc rá nhựa đã đầy ắp những chú ốc tươi sống - phần thưởng cho tính kiên nhẫn và tinh thần khám phá của các em nhỏ.