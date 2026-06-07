Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng: Bác sĩ tuyến trên về tận xã khám sức khỏe cho hơn 2.000 người dân

Hoài Văn

TPO - Không phải đi xa đến các bệnh viện lớn, hơn 2.100 người dân xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực tiếp khám, sàng lọc bệnh miễn phí ngay tại địa phương trong 3 ngày liên tiếp.

Trong 3 ngày (5 - 7/6), các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng đã có mặt tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 2.147 người dân xã Sơn Cẩm Hà, TP. Đà Nẵng.

z7907889204081-17c75b7924507b92272464ae1e2e5860.jpg
z7907889224283-ab1ea7b3dad8846cb7dd733f883ac9d6.jpg
z7907889256716-6d771dec9ec98f1a8946021e2456258a.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho hơn 2.100 người dân xã Sơn Cẩm Hà.

Chương trình được triển khai tại 3 điểm gồm Hội trường UBND xã Sơn Cẩm Hà (xã Tiên Cẩm cũ), Hội trường UBND xã Tiên Châu cũ và Trạm Y tế Tiên Hà cũ.

Đoàn công tác gồm các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, cán bộ công nghệ thông tin và lực lượng hậu cần. Người dân được khám lâm sàng tổng quát, tư vấn sức khỏe, đo điện tim, siêu âm, chụp X-quang lưu động và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

Theo đại diện Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, việc đưa đội ngũ y tế cùng trang thiết bị hiện đại đến tận địa phương giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo điều kiện phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh để kịp thời tư vấn, theo dõi và điều trị.

z7907889178174-1fa83bd57369ff937b48d59af1c91dcd.jpg
z7907889205633-7cfb1e5f445c88f36a20fbbc552ff392.jpg
Đông đảo bà con đến tham gia chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng với y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe và mỗi gia đình có thêm một điểm tựa an toàn trong chăm sóc sức khỏe.

Hoài Văn
#khám sức khỏe #Đà Nẵng #bác sĩ #sức khỏe cộng đồng #sàng lọc bệnh #Bệnh viện Việt- Hàn Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe