Đà Nẵng: Bác sĩ tuyến trên về tận xã khám sức khỏe cho hơn 2.000 người dân

TPO - Không phải đi xa đến các bệnh viện lớn, hơn 2.100 người dân xã Sơn Cẩm Hà (thành phố Đà Nẵng) được đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng trực tiếp khám, sàng lọc bệnh miễn phí ngay tại địa phương trong 3 ngày liên tiếp.

Trong 3 ngày (5 - 7/6), các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng đã có mặt tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 2.147 người dân xã Sơn Cẩm Hà, TP. Đà Nẵng.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho hơn 2.100 người dân xã Sơn Cẩm Hà.

Chương trình được triển khai tại 3 điểm gồm Hội trường UBND xã Sơn Cẩm Hà (xã Tiên Cẩm cũ), Hội trường UBND xã Tiên Châu cũ và Trạm Y tế Tiên Hà cũ.

Đoàn công tác gồm các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, cán bộ công nghệ thông tin và lực lượng hậu cần. Người dân được khám lâm sàng tổng quát, tư vấn sức khỏe, đo điện tim, siêu âm, chụp X-quang lưu động và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

Theo đại diện Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, việc đưa đội ngũ y tế cùng trang thiết bị hiện đại đến tận địa phương giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo điều kiện phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh để kịp thời tư vấn, theo dõi và điều trị.

Đông đảo bà con đến tham gia chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí.

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng với y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe và mỗi gia đình có thêm một điểm tựa an toàn trong chăm sóc sức khỏe.