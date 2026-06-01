Gần 400 triệu đồng nguồn lực đến với người dân vùng khó Thanh Hóa

SVO - Hơn 300 lượt người dân được khám bệnh miễn phí, hàng chục suất học bổng, xe đạp và nhiều công trình thanh niên đã được trao tặng tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 diễn ra ở xã Ngọc Trạo, Thanh Hóa, sáng 1/6.

Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và Tháng hành động vì trẻ em, năm 2026.

Ngay trong ngày ra quân, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai đồng thời. Ban tổ chức trao quà cho gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và thanh thiếu nhi vượt khó học tốt; trao 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại khu vực khám bệnh lưu động, các y, bác sĩ tình nguyện thực hiện hơn 300 lượt khám sức khỏe tổng quát, siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Tổng giá trị hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng là hơn 150 triệu đồng.

Để hỗ trợ các địa bàn vùng biên giới, Ban tổ chức trao hai tủ thuốc Đại đoàn kết cho xã Pù Nhi và xã Sơn Thủy, với gần 30 loại thuốc thiết yếu, trị giá 30 triệu đồng mỗi tủ. Hai tủ sách cộng đồng cùng nhiều đầu sách, truyện thiếu nhi cũng được trao tặng cho địa phương.

Bên cạnh đó, hai công trình thanh niên phục vụ dân sinh được triển khai với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Các đơn vị đồng hành còn hỗ trợ hai tấn chất dinh dưỡng hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp và trao tặng 100 thùng sữa cho học sinh trên địa bàn.

Theo Ban tổ chức, tổng nguồn lực huy động tại chương trình đạt khoảng 398 triệu đồng, với sự tham gia đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

Các hoạt động nổi bật trong chiến dịch.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại lễ ra quân là hoạt động ký kết nghĩa giữa Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa. Đồng thời, các cụm thi đua công tác Đoàn ký kết phối hợp với 16 xã biên giới đất liền của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các nội dung phối hợp tập trung vào hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; chuyển đổi số; chăm lo thanh thiếu nhi; triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tham gia xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới.

Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt triển khai hoạt động dạy bơi cho thiếu nhi, vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình và nhiều chương trình an sinh xã hội khác.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động vì cộng đồng trong dịp Hè. Năm nay, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới là trọng tâm triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi địa phương.