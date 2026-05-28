Sinh viên toàn quốc tranh tài ứng dụng AI giải quyết bài toán thực tiễn

SVO - Cuộc thi 'Vietnamese Student HackAIthon 2026' được kỳ vọng trở thành sân chơi công nghệ quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực đời sống.

Ngày 28/5, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Vietcombank tổ chức lễ phát động cuộc thi “Vietnamese Student HackAIthon 2026”, với sự đồng hành chuyên môn của Công ty VNPT AI.

Chương trình có sự tham dự của nhiều chuyên gia công nghệ, đại diện các cơ sở giáo dục đại học cùng đông đảo học sinh, sinh viên trên cả nước.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi được triển khai trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển quan trọng của đất nước. Đây cũng là hoạt động cụ thể của tuổi trẻ nhằm hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng và tác động mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực từ giáo dục, tài chính, y tế đến quản trị doanh nghiệp và hành chính công. Tại Việt Nam, AI và chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ thực tiễn đó, “Vietnamese Student HackAIthon 2026” được tổ chức như một sân chơi công nghệ dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Điểm đáng chú ý là cuộc thi không giới hạn ở nhóm ngành công nghệ thông tin hay kỹ thuật mà mở rộng cho sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, luật, y dược, giáo dục, truyền thông, khoa học xã hội hay nghệ thuật.

Anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi sẽ khuyến khích tư duy liên ngành, giúp người trẻ tiếp cận và ứng dụng AI vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và đời sống.

Cuộc thi tập trung vào 4 nhóm nội dung chính, gồm: cải cách hành chính công; chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội; giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp; và các giải pháp phục vụ đời sống học sinh, sinh viên.

Các đội thi sẽ tranh tài ở ba bảng, gồm: Explorer, Challenger và Innovator, với yêu cầu kỹ thuật khác nhau nhằm phù hợp với nhiều đối tượng người học. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều phần quà từ các đơn vị đồng hành.

Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi là sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ. Trong quá trình triển khai ý tưởng, các đội thi sẽ được tiếp cận hệ sinh thái công nghệ, tham gia đào tạo kỹ năng và nhận tư vấn chuyên môn.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Minh Triết – Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, cuộc thi không chỉ hướng tới tìm kiếm các sản phẩm công nghệ sáng tạo mà còn mong muốn hình thành tinh thần học hỏi, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với thời đại số cho học sinh, sinh viên.

“Thông qua cuộc thi lần này, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ mong muốn tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm công nghệ sáng tạo. Quan trọng hơn, cuộc thi hướng tới góp phần hình thành trong học sinh, sinh viên tinh thần học hỏi không ngừng, tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực thích ứng với sự thay đổi của thời đại và ý thức sử dụng công nghệ một cách trách nhiệm, nhân văn, vì cộng đồng và xã hội”, anh Nguyễn Minh Triết nói.

Đại diện Vietcombank cho biết, đơn vị kỳ vọng cuộc thi sẽ giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với các bài toán công nghệ của nền kinh tế số, từ đó hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực làm chủ AI ngay từ giảng đường.

Là đơn vị bảo trợ chuyên môn, VNPT AI sẽ đồng hành hỗ trợ chuyên gia, chia sẻ kiến thức và kết nối hệ sinh thái AI cho cuộc thi. Sinh viên tham gia sẽ có cơ hội tiếp cận các xu hướng công nghệ mới như AI Agent, mô hình ngôn ngữ lớn và các giải pháp AI đang được triển khai thực tế tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cũng triển khai chuỗi talkshow “AI4Student - AI4Life”, với sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị giáo dục.

Chuỗi hoạt động sẽ tập trung chia sẻ xu hướng AI mới, kinh nghiệm ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu khoa học, quản trị, khởi nghiệp và đời sống; đồng thời giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về cơ hội và thách thức của AI trong tương lai.

Song song với đó, cổng thông tin phổ cập kiến thức AI dành cho sinh viên toàn quốc cũng được triển khai nhằm cung cấp tài liệu nền tảng, khóa học và kỹ năng ứng dụng AI.

Ban tổ chức mong muốn, thông qua các hoạt động này, AI sẽ dần trở thành một năng lực phổ thông mới của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.

Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 7/2026, tại Hà Nội, với sự góp mặt của những đội thi xuất sắc nhất trên toàn quốc.