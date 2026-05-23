‘Tiếp sức mùa thi’ đưa podcast, AI đồng hành cùng sĩ tử

SVO - Chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2026 mở rộng hỗ trợ trực tuyến với podcast livestream, trợ lý AI và chuỗi tư vấn tâm lý học đường, bên cạnh các hoạt động tình nguyện tại điểm thi trên toàn quốc.

Thay vì những buổi tư vấn khô cứng, tối thứ bảy hàng tuần trong mùa thi năm nay, học sinh lớp 12 có thể mở TikTok để theo dõi chuỗi livestream podcast “Vừa học vừa Chill”.

Ở đó, các khách mời là thủ khoa, sinh viên có thành tích học tập nổi bật hay những gương mặt được giới trẻ yêu thích không chỉ chia sẻ phương pháp ôn tập, mà còn kể về áp lực, những lần mất phương hướng hay cách vượt qua căng thẳng trước kỳ thi.

‘Tiếp sức mùa thi’ đưa podcast, AI đồng hành cùng sĩ tử.

Đó là một trong những điểm mới của chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026 do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Bộ GD – ĐT cùng Tập đoàn Thiên Long đồng hành triển khai từ tháng Năm đến tháng Tám trên phạm vi toàn quốc.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, triển khai ở tất cả điểm thi tốt nghiệp THPT với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tình nguyện.

Nếu như trước đây hoạt động hỗ trợ chủ yếu diễn ra trong vài ngày thi với hình ảnh quen thuộc của những đội áo xanh phát nước, chỉ đường, hỗ trợ phụ huynh trước cổng trường, thì năm nay “Tiếp sức mùa thi” được mở rộng thành chuỗi hoạt động đồng hành cùng học sinh từ trước kỳ thi nhiều tháng.

Theo Ban tổ chức, chương trình được triển khai theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ thí sinh nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Ngoài các hoạt động truyền thống như hướng dẫn tại điểm thi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, phân luồng giao thông hay đưa đón miễn phí cho thí sinh khó khăn, chương trình năm nay tập trung nhiều hơn vào tư vấn tâm lý và hỗ trợ trực tuyến.

“Trạm tiếp sức tinh thần” cho học sinh trước kỳ thi

Một trong những nội dung trọng tâm là chuỗi ngày hội “Mind - Care - Trạm tiếp sức tinh thần” được tổ chức tại 10 trường THPT trên cả nước từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 5.

Các buổi talkshow có sự tham gia của chuyên gia tâm lý, KOL/KOC, thủ khoa và những gương mặt truyền cảm hứng, tập trung chia sẻ kỹ năng kiểm soát stress, vượt qua lo âu, giữ động lực học tập và ổn định tinh thần trước kỳ thi.

Khác với mô hình tư vấn truyền thống, học sinh có thể trực tiếp đặt câu hỏi, tương tác và nhận tư vấn cá nhân hóa từ khách mời.

Tại mỗi điểm trường còn xuất hiện những hoạt động trải nghiệm như “check-in cảm xúc” giúp học sinh nhận diện trạng thái tinh thần của bản thân, hay “trạm trị liệu nhanh” nhằm hỗ trợ giải tỏa áp lực ngay tại chỗ.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động được thiết kế theo hướng gần gũi, nhẹ nhàng nhằm giúp học sinh tiếp cận kỳ thi với tâm thế chủ động hơn, thay vì chỉ tập trung vào áp lực điểm số.

Podcast, infographic và trợ lý AI hỗ trợ sĩ tử

Song song các hoạt động trực tiếp, chương trình năm nay đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số thông qua clip, podcast và infographic chia sẻ kinh nghiệm học tập, kỹ năng ôn thi và nội dung tư vấn tâm lý.

Những khách mời tham gia chương trình 'Tiếp sức mùa thi' nhiều năm liền.

Chuỗi livestream podcast “Vừa học vừa Chill” diễn ra từ ngày 8/5 đến 7/6, phát sóng tối thứ bảy hằng tuần trên TikTok của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Mỗi chương trình kéo dài khoảng 60 phút với sự tham gia của host và các khách mời như Thủ khoa Nguyễn Lê Hiền Mai, Cô Sương Mai, MC Khánh Vy, nam ca sĩ lighT... Họ là những sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia hoặc người nổi tiếng có sức ảnh hưởng tích cực với giới trẻ.

Bên cạnh podcast, website “Tiếp sức mùa thi” cũng được nâng cấp với nhiều tính năng hỗ trợ học sinh như kho dữ liệu ôn tập, hơn 440 bộ đề thi thử THPT, thông tin tuyển sinh, công cụ tra cứu điểm thi và cẩm nang mùa thi.

Đáng chú ý, hệ thống tích hợp trợ lý AI nhằm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ ôn tập và tư vấn lựa chọn ngành học cho học sinh.

Chương trình cũng tiếp tục triển khai học bổng “Tiếp sức mùa thi” dành cho các thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn nhằm tiếp thêm động lực cho thí sinh trước kỳ thi.

Đồng hành cả trước và trong kỳ thi

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT từ ngày 11 đến 12/6, chương trình tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế và các trường đại học nhằm hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến thời tiết, sức khỏe hoặc tai nạn.

Các hoạt động đưa đón miễn phí dành cho thí sinh vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật hay có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục được duy trì.

Ban tổ chức cũng phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như lừa đảo, mất an ninh trật tự, tăng giá dịch vụ hay phát hành tài liệu trái phép.

Tại các điểm thi có mật độ giao thông cao, các đội hình tình nguyện sẽ hỗ trợ phân luồng nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chương trình năm nay được đổi mới mạnh cả về nội dung lẫn cách tiếp cận học sinh.

Anh cho biết, nếu trước đây, các hoạt động chủ yếu là tư vấn trực tiếp thì nay, chương trình đã chuyển dịch mạnh lên nền tảng số, với podcast livestream trên TikTok, Facebook để tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận hơn với học sinh trên toàn quốc.

Sự tham gia của các KOL, KOC trẻ tuổi cũng góp phần tạo kết nối tự nhiên, phù hợp với tâm lý thế hệ thí sinh hiện nay.

Đại diện đơn vị đồng hành, anh Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long cho biết, điều khiến doanh nghiệp xúc động trong hành trình 25 năm đồng hành cùng chương trình là nhiều tình nguyện viên năm xưa, nay đã trở thành phụ huynh đưa con đi thi.

“Trên tay các em vẫn là cây bút, là chiếc máy tính khoa học quen thuộc. Điều đó khiến chúng tôi hiểu rằng, để xứng đáng với sự tin yêu xuyên thế hệ, mình không được phép đứng yên”, ông Trịnh Văn Hào nói.

Theo ông Trịnh Văn Hào, đơn vị luôn nỗ lực đổi mới từ việc cải tiến sản phẩm đến phát triển các dòng máy tính khoa học đáp ứng yêu cầu của kỳ thi mới, đồng thời mong muốn hiện diện như một người bạn đồng hành cùng học sinh trên hành trình học tập.

“Chúng tôi hy vọng, những hoạt động tiếp sức toàn diện từ trước, trong và sau kỳ thi sẽ giúp các em giải tỏa áp lực, học vui và thi nhẹ nhàng hơn”, ông Trịnh Văn Hào chia sẻ.

Sau nhiều năm, “Tiếp sức mùa thi” không còn chỉ là hoạt động hỗ trợ trong vài ngày thi, mà đang mở rộng thành không gian đồng hành dài hơn với học sinh — từ ôn tập, tâm lý đến những hỗ trợ trực tiếp trước kỳ thi quan trọng nhất tuổi học trò.