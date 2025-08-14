Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hội Sinh viên các tỉnh ‘tiếp sức’ sĩ tử trước và sau kỳ thi

SVO - Không chỉ đồng hành trong những ngày thi căng thẳng, Hội Sinh viên nhiều tỉnh, thành đã triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ thí sinh từ ôn tập, tư vấn, tiếp sức, đến nhận đỡ đầu lâu dài cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gia sư tận nhà, KOL truyền cảm hứng

Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm nay các hoạt động tập trung vào 2 tháng trước và sau kỳ thi.

Trước kỳ thi, 4 nhóm nhiệm vụ được triển khai đồng loạt: Tuyên truyền thông tin đến 100% học sinh qua các kênh trực tuyến; thành lập đội “gia sư học sinh” đến tận nhà hướng dẫn ôn tập; phối hợp Sở GD - ĐT tổ chức 12 buổi tọa đàm tư vấn kỹ năng làm bài, tâm lý thi cử; và rà soát hỗ trợ học sinh khó khăn bằng quà tặng, chi phí đi lại.

thi-thpt20.jpg
Lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thí sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Sau kỳ thi, Hội nhận đỡ đầu 15 học sinh hoàn cảnh khó khăn trong 2 năm (300.000 đồng/tháng), tặng quà, đồng phục, sách vở. Điểm mới là 2 buổi tọa đàm với KOL nổi tiếng tại địa phương, giúp thí sinh có thêm động lực, kinh nghiệm. Bắc Ninh cũng mong các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong những mùa thi tới.

Huy động hơn 5.000 đoàn viên hỗ trợ tại điểm thi

Tỉnh Đoàn Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng chống gian lận, xử lý các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến thí sinh. Các trường học rà soát danh sách học sinh khó khăn để tặng quà, hỗ trợ.

Trong kỳ thi, hơn 300 đội hình tình nguyện với 5.000 đoàn viên được huy động, 45 đội trực tiếp hỗ trợ tại điểm thi, phát nước uống, đồ dùng học tập, hướng dẫn di chuyển, đồng thời động viên tinh thần thí sinh.

Hỗ trợ toàn diện, chú trọng chăm lo sau kỳ thi

Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai tổ chức nhiều hình thức tiếp sức: Cung cấp thông tin kỳ thi, chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đón – dẫn thí sinh tại bến xe và cổng trường. Các buổi giao lưu, tọa đàm với sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng được tổ chức để định hướng ngành nghề.

Hội còn hỗ trợ học sinh khó khăn bằng quà tặng, học bổng, chi phí đi lại, ăn ở. Sau kỳ thi, các em được đỡ đầu, trao học bổng và khuyến khích tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm để nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Từ Bắc Ninh, Hưng Yên đến Đồng Nai, các hoạt động 'Tiếp sức mùa thi' năm nay không chỉ hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng mà còn tạo nền tảng đồng hành dài hạn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em trên con đường học tập.

