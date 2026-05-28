Một triệu lượt thanh niên Thủ đô vào ‘Mùa Hè Xanh’ chuyển đổi số, vì cộng đồng

Sáng 28/5, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân ‘Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè’năm 2026 với nhiều chỉ tiêu lớn về chuyển đổi số, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Chương trình có sự tham dự: Anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện các phòng, ban của Thành ủy Hà Nội; cùng hàng nghìn cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Chiến dịch ‘Thanh niên tình nguyện Hè’ 2026 của tuổi trẻ Hà Nội.

Chiến dịch năm nay diễn ra cao điểm từ tháng Sáu đến hết tháng Tám, với mục tiêu “Tuổi trẻ Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và phương châm “Xung kích, sáng tạo, kết nối, kiến tạo”.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho biết, Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo anh Nguyễn Tiến Hưng, tuổi trẻ Thủ đô sẽ tập trung triển khai hoạt động tình nguyện theo hướng “chuyên sâu, bền vững, hiệu quả”, lấy chất lượng và giá trị thực tiễn làm thước đo.

“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè không chỉ là hành trình của những công trình, phần việc ý nghĩa, mà còn là cơ hội để mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành, tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về một thế hệ sống có lý tưởng, giàu khát vọng và sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng”, anh Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Một triệu lượt thanh niên Thủ đô vào ‘Mùa Hè Xanh’ chuyển đổi số, vì cộng đồng.

Năm nay, Thành Đoàn Hà Nội đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó có mục tiêu tổ chức cho 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới ít nhất 800.000 cây xanh; hỗ trợ triển khai 2.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn cũng sẽ hỗ trợ kết nối ít nhất 100 tỉ đồng vốn vay cho thanh niên lập nghiệp, tổ chức ít nhất 35 dự án khởi nghiệp sáng tạo; tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho 120.000 lượt thanh thiếu niên và giới thiệu việc làm cho ít nhất 30.000 thanh niên.

Đáng chú ý, Chiến dịch năm nay đặt mục tiêu 100% đoàn xã, phường thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ nâng cao năng lực số, thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính cho ít nhất 600.000 lượt người dân và thanh thiếu nhi.

Năm nay, Thành Đoàn Hà Nội đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Một trong những điểm mới của Chiến dịch là triển khai chương trình “Kết nối sức trẻ” giữa ba khối địa bàn dân cư, trường đại học - cao đẳng - học viện và công nhân viên chức nhằm tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực thanh niên thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng.

Theo kế hoạch, tuổi trẻ Hà Nội sẽ triển khai nhiều hoạt động tại 8 tỉnh trọng tâm gồm Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La và Tuyên Quang; đồng thời tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ địa bàn biên giới.

Chiến dịch ‘Thanh niên tình nguyện Hè’ 2026 của tuổi trẻ Hà Nội.

Anh Nguyễn Tiến Hưng đề nghị các cấp bộ Đoàn phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tiếp tục triển khai hiệu quả các đội hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Bình dân học vụ số”.

“Mỗi đoàn viên, thanh niên cần phát huy tối đa lợi thế của những công dân số, đưa chuyển đổi số vào từng phần việc cụ thể”, anh Nguyễn Tiến Hưng nói.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo, bảo vệ thiếu nhi trong dịp hè cũng được chú trọng, đặc biệt là trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn trên không gian mạng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Thành Đoàn Hà Nội đặt ra 12 chỉ tiêu trọng tâm.

Thành Đoàn Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động tham gia giải quyết những vấn đề đô thị của Thủ đô như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường thông qua các đội hình “Giao thông xanh”, ra quân xử lý điểm đen rác thải, xây dựng các tuyến phố “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Tại lễ ra quân, Thành Đoàn Hà Nội phát động và ra mắt 8 đội hình chuyên cấp thành phố tham gia Chiến dịch Hè 2026; trao 20 suất quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ sinh viên và tập huấn cho tình nguyện viên về kỹ năng sơ, cấp cứu.

Ngay sau chương trình, các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa Hè và tổ chức đoàn xe tuyên truyền chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân.