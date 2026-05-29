Kỷ lục của người giành giải Nhất cuộc thi sáng tác tranh về Đại hội Đoàn

SVO - Không chỉ gây bất ngờ bởi số lượng tác phẩm dự thi, tác giả Nguyễn Duy Thành còn 'thổi' tinh thần làm chủ tương lai vào tranh cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng 28/5, Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đã diễn ra tại Hội trường NXB Kim Đồng. Dự chương trình, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 1.852 bài dự thi, tham gia hưởng ứng của các thí sinh chuyên và không chuyên từ 32/34 tỉnh, thành trên toàn quốc. Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng, từ các họa sĩ chuyên nghiệp đến lực lượng đoàn viên, thanh niên các trường học, thanh niên Quân đội, học sinh trung học cơ sở và tiểu học... Có 31 đơn vị tập thể có tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi, tiêu biểu như các đơn vị: Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi TP. Đồng Nai, tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, TP. Đà Nẵng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, TP. Huế…

Hội đồng Giám khảo của cuộc thi.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, qua đó đã thể hiện được sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của các thí sinh với cuộc thi. Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam: Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Trải qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, ngoài các giải thưởng đã công bố trong Thể lệ, Ban tổ chức đã xét bổ sung: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phong trào và 3 giải Sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên 15 giải, giải tập thể là 2 giải.

Trong đó, tác phẩm đoạt giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội, với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai. Tác phẩm được phát triển theo biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII, với hình tượng chính là chim bồ câu, biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ. Các nét đậm được vẽ tối giản và có độ dày tương đương các nét chính của biểu trưng. Đường đi lên của cánh chim cũng song song với các đường đi lên của biểu trưng, tạo thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh. Các hoạ tiết phụ được vẽ nét mảnh hơn, cùng đồ họa công nghệ, tạo thành sự liền mạch từ ý nghĩa của biểu trưng sang tổng thể tác phẩm tranh cổ động. Đặc biệt, tác giả Nguyễn Duy Thành còn lập kỷ lục khi có tới 30 tác phẩm dự thi lần này.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Duy Thành.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo cuộc thi đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách. “Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của người trẻ Việt”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Ngay sau lễ trao giải, các tác phẩm tranh cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số để tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và tầng lớp nhân dân trong cả nước.