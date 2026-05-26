Nắng nóng kỷ lục, giới trẻ tìm đủ mọi cách để chống chọi

SVO - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40oC, nắng nóng gay gắt, nhiều bạn trẻ làm đủ cách để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Ngồi học tập tại thư viện, tăng ca làm thêm, ngồi cửa hàng tiện lợi, quán cà phê là những cách được các bạn áp dụng.

Trần Kim Ngân (năm thứ tư, trường ĐH Văn Hiến) cho biết: “Hiện tại, mình theo dõi cập nhật thời tiết, TP. HCM đang trong đợt cao điểm nắng nóng nên việc tránh nắng là ưu tiên. Sau khi tan học ở trường về nhà, mình mở hết cửa sổ cho thông thoáng. Buổi trưa nắng gay gắt hơn, mình kéo rèm che chắn lại. Mình cố gắng dùng điện hợp lý, bật máy điều hòa khi thời tiết quá oi bức và thường để nhiệt độ dao động 26 - 27oC, vừa tiết kiệm, vừa tránh sốc nhiệt khi đi ra ngoài. Đồng thời, mình cũng ưu tiên dùng quạt máy thay vì lạm dụng điều hòa”.

Để tránh quá tải lưới điện trong mùa cao điểm nắng nóng, cần chú ý:

- Đặt điều hòa trên hoặc bằng 26 độ, đóng kín cửa, kết hợp sử dụng quạt hỗ trợ.

- Không bật đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm.

- Tắt hoàn toàn thiết bị khi không sử dụng, rút phích các thiết bị ở chế độ chờ

- Khai thác và vận dụng đối đa hiệu quả ánh sáng và thông gió tự nhiên.

- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao.



Nắng nóng, nhiều sinh viên phải bật nhiều quạt máy cùng lúc để không khí mát mẻ hơn.

Những ngày này, như thường lệ, khoảng 18h, trở về phòng trọ sau một ngày oi bức, Lê Nguyễn Minh Tiến (năm thứ ba, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) lập tức mở cửa sổ và bật hai chiếc quạt để thông thoáng, làm mát phòng. Hơn một giờ trôi qua, Minh Tiến mới thấy bớt ngột ngạt, khó chịu bởi khu trọ thường đứng gió nên nền nhiệt cao khiến không khí nóng bức hơn nơi khác.

Chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam, Tiến cho biết, từ tháng Tư đến nay, để giảm chi phí tiền điện, ban ngày, sau khi tan học, nam sinh lập tức đến thư viện thay vì về nhà nghỉ trưa, vừa ngồi đọc sách, vừa ôn tập bài học trên lớp và hưởng ké hơi mát từ máy điều hòa.

Minh Tiến chọn cách đọc sách ở thư viện để trốn nắng vào buổi trưa.

Minh Tiến chia sẻ: “Thời gian này, hầu như mọi người đều không ở phòng trong khoảng thời gian từ 12h đến 18h. Mỗi lần ra ngoài, mình luôn mang theo nước lọc để uống thường xuyên, không đợi khát mới uống. Ngoài ra, mình cũng mặc đồ thoáng mát, đội nón, đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, bảo vệ da khỏi tia UV. Về tới phòng, mình sẽ bổ sung thêm nước và ăn thêm các loại trái cây để cơ thể cảm thấy mát mẻ”.

Nhiệt độ tăng cao, người trẻ đang làm đủ cách để chống chọi với nắng nóng.

Một số bạn trẻ làm công việc tự do chi thêm một khoản chi phí để tìm không gian có máy điều hòa. Quỳnh Anh (28 tuổi, ngụ tại phường Diên Hồng, TP. HCM) cho biết, thời gian gần đây, Quỳnh Anh chi thêm khoảng 50.000 đồng mỗi ngày để vào quán cà phê ngồi làm việc. Bình thường, cô có thể làm việc tại nhà nhưng do căn phòng không lắp máy điều hòa, những ngày nắng gắt, việc ngồi lâu trước máy tính làm việc khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Quỳnh Anh chọn cách trốn nắng tại quán cà phê để làm việc.

Vì vậy, Quỳnh Anh chọn cách cả 7 ngày, cứ khoảng 13h, cô lại ra quán cà phê - trà sữa gần nhà để làm việc. Có ngày, cô ra từ sáng sớm và ở đó đến cuối buổi chiều. “Mỗi ly nước ở quán cũng lên đến 40.000 - 50.000 đồng. Việc ngồi quán cà phê không phải để thư giãn mà để làm việc cho đàng hoàng. Chi phí nghe không nhiều, nhưng cộng lại cả tháng cũng là một khoản kha khá. Bù lại, mình cảm thấy không khí dễ chịu hơn trước cái nóng oi bức do ngồi quán có máy lạnh, làm việc cũng hiệu quả hơn”, Quỳnh Anh cho biết.

Trong khi đó, Mỹ Châu (trường ĐH Tôn Đức Thắng) cho biết, cô chống nóng, tiết kiệm điện bằng cách rủ nhóm bạn hùn tiền thuê không gian học tập tại các co-working space. “Ở phòng trọ nắng nóng hầm hập, mình cảm thấy khó chịu, việc học tập rất dễ bị xao nhãng, chưa kể ngồi học một mình cũng chán. Từ khi tìm được không gian học tập chung, mình cảm thấy việc học dễ vào hơn, có động lực hơn khi xung quanh ai cũng đang chăm chú đọc sách hay làm việc. Khoảng 19h, khi nắng tắt hoàn toàn, mình mới trở về phòng trọ, nghỉ ngơi. Chưa bao giờ mình mong muốn trời sẽ mưa nhiều đến vậy”, Mỹ Châu nói.

Mỹ Châu chọn ngồi co-working space để tránh nóng.

Những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều bạn trẻ tìm cách trốn nắng trong các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Các bạn còn chi thêm tiền để mua kem chống nắng, quạt cầm tay và một số sản phẩm hỗ trợ trong mùa nắng.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian 10h - 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong… Cùng với đó, người trẻ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.