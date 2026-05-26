Giới trẻ Thủ đô đổ xô 'săn' ảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trong những ngày trời rực lửa

Lê Vượng - Nguyễn Sơn - Châu Linh

SVO - Trong những ngày Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất cả nước, nhịp sống đô thị dường như chậm lại. Thế nhưng, khi mặt trời dần buông, hàng ngàn người dân, đặc biệt là các bạn trẻ lại hào hứng đổ ra các không gian mở để tận hưởng món quà của thiên nhiên: khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Những ngày qua, khu vực đình Chèm (phường Đông Ngạc) trở thành một trong những điểm đến thu hút đông đảo bạn trẻ tới ngắm hoàng hôn. Nằm sát bờ sông Hồng với không gian thoáng đãng và lộng gió, nơi đây sở hữu tầm nhìn mở rộng để quan sát trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời lặn. Khung cảnh mang đậm nét thanh bình của vùng ven đô, đặc biệt nên thơ khi những chuyến tàu chậm rãi rẽ sóng trên mặt nước đang được nhuộm vàng bởi ánh chiều tà.
Bạn Nguyễn Thực (sinh năm 2002, Hà Nội) cho biết bản thân đã chạy xe máy quãng đường 10km sau khi tan làm để tới đây hóng mát và săn ảnh. Thực chia sẻ: “Nhiếp ảnh là sở thích của mình. Những ngày thời tiết nắng nóng kỷ lục thế này, đi làm về loanh quanh ở nhà cũng chán, nên mình quyết định xách máy đi chụp hoàng hôn”. Từ khoảng sân rộng của đình Chèm, mọi người có thể hướng tầm mắt bao quát toàn cảnh sông Hồng. Không ít người đã nán lại để quay trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời lặn cho tới khi bầu trời chuyển hẳn sang sắc tím với những tia sáng rẻ quạt kỳ ảo.

Khu vực hồ Tây là địa điểm quen thuộc các bạn trẻ tấp nập đổ về để ngắm hoàng hôn. Dọc theo các con đường ven hồ, rất đông người dừng chân để chụp ảnh, trò chuyện và ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống mặt nước rực rỡ ánh vàng.
Nhịp sống sinh động, nên thơ dưới ánh hoàng hôn tại Tây hồ.

Một địa điểm mới hơn, nằm ở phía Tây thành phố, bãi đất trống thuộc dự án công viên Hà Đông đang trở thành điểm đến thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân. Bắt đầu từ năm giờ chiều, khi mặt trời xuống thấp, bãi cỏ xanh mướt trải dài bắt đầu đón từng dòng người tấp nập đổ về.
Dù thời tiết nắng nóng, gió không lớn, gây khó khăn cho việc cất cánh những chiếc diều khổng lồ, nhưng khu vực này vẫn đông kín người. Rất nhiều gia đình mang theo thảm trải và đồ ăn vặt, chọn nơi đây làm điểm dã ngoại, vãn cảnh.
Bầu trời phía sau những dãy nhà cao tầng rực rỡ sắc màu của hàng trăm con diều đang tung bay. Bãi cỏ rộng lớn, kết hợp với không khí dã ngoại nhộn nhịp kéo dài đến tận tối, đã biến nơi đây thành một không gian sinh hoạt cộng đồng quý giá giữa lòng đô thị.

Ảnh: Lê Vượng - Nguyễn Sơn - Châu Linh

#Ảnh hoàng hôn Hà Nội #Điểm ngắm cảnh ven sông #Hoạt động dã ngoại đô thị #Săn ảnh phong cảnh #Nhiếp ảnh trẻ

