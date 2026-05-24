Tứ bất tử bước ra khỏi trang sách qua góc nhìn sinh viên

SVO - Không tiếp cận qua sách vở hay mô hình trưng bày truyền thống, người tham gia trực tiếp trải nghiệm các hoạt động gắn với từng truyền thuyết dân gian tại 'Hoành Lưu Huyền Sử'. Sự kiện thuộc học phần Tổ chức sự kiện ngành Văn hoá học, được tổ chức sáng 21/5 tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM).

Hoạt động "Rung chuông vàng" tìm hiểu những kiến thức xoay quanh bốn hình tượng Tứ bất tử và cả kiến thức lịch sử Việt Nam - Ảnh: Huyền Trang

Xuất phát từ mong muốn đưa văn hóa dân gian và tín ngưỡng đến gần hơn với giới trẻ, chương trình lấy cảm hứng từ bốn hình tượng bất tử trong văn hóa dân gian Việt Nam gồm: Tản Viên Sơn Thánh, Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tại sự kiện, người tham gia lần lượt trải qua các trạm trò chơi tại bốn gian hàng: Gian Liễu Hạnh - Lưu dấu thiện lành, gian Thánh Gióng - Bừng khí thế, gian Chử Đồng Tử - Chạm nhịp thương hồ, gian Tản Viên - Khơi dòng huyền sử. Theo anh Nguyễn Hiếu Bình (Trưởng Ban tổ chức), cách gọi tên hay các trò chơi ở mỗi gian hàng được thiết kế dựa trên những giá trị, tinh thần của nhân vật. Anh Hiếu Bình cho biết: “Ban tổ chức mong muốn các bạn sinh viên có cơ hội tiếp xúc vừa gần gũi vừa chính xác với các giá trị văn hoá dân gian. Vì vậy, chúng mình phải tìm hiểu màu sắc, linh vật gắn với mỗi nhân vật dựa trên những nguồn tài liệu khoa học chính thống”.

Các vật phẩm thuyết minh về hình tượng Tứ bất tử do sinh viên tự thiết kế. Ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ về hoạt động “chạy trạm” tại các gian hàng, Nguyễn Nhựt Hào (năm thứ hai, khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM) bày tỏ: “Các hoạt động như 'Rung chuông vàng', địa lý địa danh - di sản giúp mình ôn lại những kiến thức lịch sử Việt Nam và ghi nhớ kiến thức mới về văn hoá dân gian, truyền thống dân tộc”. Cùng trải nghiệm với Nhựt Hào, Thảo Nguyên (năm thứ hai, khoa Hàn Quốc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM) cũng hào hứng bày tỏ: “Thử thách nối khố gian Chử Đồng Tử khiến mình vừa vận động nhanh vừa suy nghĩ làm sao để đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng về đích”.

Nhựt Hào (phải) cũng cho biết: “Các hoạt động như viết thư pháp, làm đồ trang trí từ tre... giúp mình có thêm nhiều kỹ năng mới. Ảnh: Huyền Trang

Theo TS Nguyễn Thị Thúy Vy - Giảng viên khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM), văn hóa tồn tại song hành với cuộc sống của chúng ta và luôn nền tảng cho các sự kiện. Việc các bạn sinh viên đưa văn hoá dân gian vào sự kiện, vừa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu lịch sử văn hoá dân tộc, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí của người trẻ. “Sau những hoạt động giải trí vui tươi nhưng cũng không kém phần thử thách, các bạn sinh viên sẽ càng ghi nhớ sâu hơn những giá trị lịch sử vững chắc, tình yêu quê hương và tinh thần dân tộc”, TS Thúy Vy bày tỏ sự tin tưởng.