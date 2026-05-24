Sinh viên đưa kiến thức phòng chống ma túy đến học sinh tiểu học

SVO - Sáng ngày 22/5, tọa đàm 'Phòng chống ma túy cho trẻ em' đã diễn ra tại trường Tiểu học Trương Văn Thành, với sự tham gia của hơn 200 học sinh khối 5. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình 'Vì đàn em hôm nay - Vì ngày mai tươi sáng', là công trình thanh niên của Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM).

Tọa đàm được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ma túy thông qua cách tiếp cận gần gũi với học sinh. Theo anh Võ Hoàng Gia Phát - Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), các nguy cơ liên quan đến ma túy đang ngày càng trẻ hóa và xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. “Thông qua các tiểu phẩm và trò chơi tương tác, các em không chỉ nghe mà còn trực tiếp quan sát, tham gia xử lý tình huống, từ đó ghi nhớ lâu hơn và hình thành phản xạ tự bảo vệ bản thân trong thực tế", anh Phát nhận xét.

Tiểu phẩm “Bí mật bãi đất trống” được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Chương trình mở đầu với tiểu phẩm “Bí mật bãi đất trống, tái hiện những cám dỗ và hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với học sinh, đồng thời gửi gắm thông điệp sống lành mạnh, nói không với tệ nạn xã hội.

Võ Chi Na (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cho biết, vở kịch được Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị “khô khan” và phải mang tính giải trí để các em hứng thú, tập trung. “Bên cạnh đó, vở kịch cũng phải truyền đạt những kiến thức về phòng chống ma túy để các em có thể nhận thức được về độ nguy hiểm của vấn đề. Đây là điều mà Ban tổ chức đắn đo và suy nghĩ nhiều nhất khi thực hiện", Na chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền kiến thức về phòng chống ma túy học đường, chương trình còn tổ chức trò chơi tương tác dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án xoay quanh chủ đề phòng chống ma túy học đường, nhằm tạo không khí sôi nổi và tăng tính tương tác trực tiếp cho học sinh.

Luật sư Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật - Đoàn Luật sư TP. HCM trong phần giao lưu, chia sẻ với các em học sinh.

Ngô Bảo Ngọc (năm thứ hai, khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) nhận xét, phần tổ chức trò chơi trả lời câu hỏi giúp Ban tổ chức có thể trực tiếp lắng nghe được các bé hiểu và biết gì về phòng chống ma túy. “Mình thấy khá vui khi đa phần các bé có thể trả lời đúng và hiểu về ma túy là gì và cần làm gì để phòng chống ma tuý", Ngọc chia sẻ.

Theo cô Vũ Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành, buổi tọa đàm mang một ý nghĩa thiết thực. “Những kiến thức thực tế thông qua các vở kịch, qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh không những học trên sách vở mà còn được xem trực tiếp qua các tiểu phẩm. Điều này rất ý nghĩa và giúp mở rộng kiến thức cho các em rất nhiều", cô Nga chia sẻ.

