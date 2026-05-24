Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sinh viên đưa kiến thức phòng chống ma túy đến học sinh tiểu học

Thuý Tiền

SVO - Sáng ngày 22/5, tọa đàm 'Phòng chống ma túy cho trẻ em' đã diễn ra tại trường Tiểu học Trương Văn Thành, với sự tham gia của hơn 200 học sinh khối 5. Hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình 'Vì đàn em hôm nay - Vì ngày mai tươi sáng', là công trình thanh niên của Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM).

Tọa đàm được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về ma túy thông qua cách tiếp cận gần gũi với học sinh. Theo anh Võ Hoàng Gia Phát - Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), các nguy cơ liên quan đến ma túy đang ngày càng trẻ hóa và xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi hơn. “Thông qua các tiểu phẩm và trò chơi tương tác, các em không chỉ nghe mà còn trực tiếp quan sát, tham gia xử lý tình huống, từ đó ghi nhớ lâu hơn và hình thành phản xạ tự bảo vệ bản thân trong thực tế", anh Phát nhận xét.

anh-1.jpg
Tiểu phẩm “Bí mật bãi đất trống” được các em học sinh hưởng ứng nhiệt tình.

Chương trình mở đầu với tiểu phẩm “Bí mật bãi đất trống, tái hiện những cám dỗ và hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với học sinh, đồng thời gửi gắm thông điệp sống lành mạnh, nói không với tệ nạn xã hội.

Võ Chi Na (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cho biết, vở kịch được Ban tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị “khô khan” và phải mang tính giải trí để các em hứng thú, tập trung. “Bên cạnh đó, vở kịch cũng phải truyền đạt những kiến thức về phòng chống ma túy để các em có thể nhận thức được về độ nguy hiểm của vấn đề. Đây là điều mà Ban tổ chức đắn đo và suy nghĩ nhiều nhất khi thực hiện", Na chia sẻ.

Không dừng lại ở việc tuyên truyền kiến thức về phòng chống ma túy học đường, chương trình còn tổ chức trò chơi tương tác dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án xoay quanh chủ đề phòng chống ma túy học đường, nhằm tạo không khí sôi nổi và tăng tính tương tác trực tiếp cho học sinh.

anh-2.jpg
Luật sư Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật - Đoàn Luật sư TP. HCM trong phần giao lưu, chia sẻ với các em học sinh.

Ngô Bảo Ngọc (năm thứ hai, khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) nhận xét, phần tổ chức trò chơi trả lời câu hỏi giúp Ban tổ chức có thể trực tiếp lắng nghe được các bé hiểu và biết gì về phòng chống ma túy. “Mình thấy khá vui khi đa phần các bé có thể trả lời đúng và hiểu về ma túy là gì và cần làm gì để phòng chống ma tuý", Ngọc chia sẻ.

Theo cô Vũ Thị Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Văn Thành, buổi tọa đàm mang một ý nghĩa thiết thực. “Những kiến thức thực tế thông qua các vở kịch, qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các em học sinh không những học trên sách vở mà còn được xem trực tiếp qua các tiểu phẩm. Điều này rất ý nghĩa và giúp mở rộng kiến thức cho các em rất nhiều", cô Nga chia sẻ.

Thuý Tiền
#Chương trình phòng chống ma túy cho học sinh #Giáo dục trẻ về tác hại ma túy #Hoạt động tương tác và tiểu phẩm giáo dục #Ý nghĩa thực tiễn của giáo dục phòng chống ma túy #Vai trò của trường học trong phòng chống tệ nạn xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục