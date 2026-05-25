Hàng trăm xe máy của sinh viên phơi nắng dưới trời 40 độ, nỗi ám ảnh giờ tan học

SVO - Sáng 25/5, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức 38 đến 40 độ C, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể vượt ngưỡng này. Theo ghi nhận của phóng viên Sinh Viên Việt Nam, do tình trạng quá tải tại các bãi giữ xe có mái che, hàng trăm phương tiện của sinh viên phải phơi dưới nắng nóng nhiều giờ liền, trở thành nỗi ám ảnh của các bạn trẻ mỗi khi tan học.
Ghi nhận vào lúc 9h30 phút sáng tại khu vực gửi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, hàng trăm chiếc xe máy phải đỗ dưới ánh nắng trực tiếp. Mặc dù nhiều xe đã được tận dụng xếp dưới những gốc cây lớn, số lượng phương tiện chịu nắng gắt vẫn rất đông do hết chỗ trong khu vực có mái che.
Khi sử dụng nhiệt kế đo trực tiếp trên bề mặt yên xe phơi nắng, mức nhiệt nhanh chóng vượt ngưỡng kịch khung trên 50 độ C. Nhiều khu vực, nắng nóng chiếu thẳng vào bộ phận lốp xe.
Tại một bãi gửi xe khác thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Khi ra về, nhiều sinh viên phải "xuýt xoa" vì yên xe quá nóng. Để đối phó, các bạn buộc phải kê thêm lớp áo chống nắng dưới yên, trùm áo lên đầu xe hoặc dùng khăn ướt lau thật kỹ để giảm nhiệt trước khi ngồi.
Khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ghi nhận khu vực để xe dưới trời nắng.