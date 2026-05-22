Rẽ ngang từ ngành Kinh tế, cô gái Việt xuất sắc giành học bổng Thạc sĩ Game Design tại trường đại học Top 5 thế giới

SVO - Nguyễn Minh Anh - Cựu học viên của Arena Multimedia vừa chinh phục thành công suất học bổng Dean’s Scholarship bậc Thạc sĩ tại Clark University - trường đại học đứng top đầu trên thế giới về đào tạo Game Design, minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để phá vỡ mọi giới hạn và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của mình.

Tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội với tấm bằng Cử nhân ngành Kinh tế, Nguyễn Minh Anh đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo khi rẽ lối sang lĩnh vực 3D Game Design & Animation để thỏa mãn đam mê với sáng tạo nghệ thuật. Những tưởng yêu cầu khắt khe của ngành học sẽ khiến cô sớm nản chí, nhưng ngược lại, bằng sự nỗ lực miệt mài, Minh Anh đã trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất chương trình Animation, VFX & Gaming tại Arena Multimedia, đồng thời là “hạt giống” tiềm năng mà các trường đại học danh giá về sáng tạo nghệ thuật muốn có được trong “cohort” năm nay.

Nguyễn Minh Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học tại Đại học Quốc Gia Hà Nội và Arena Multimedia.

Cuộc “phiêu lưu” khỏi vùng an toàn

Cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Minh Anh từng có khoảng thời gian dài loay hoay tìm kiếm thứ khiến bản thân thực sự cảm thấy được thuộc về. Dù mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, nhưng cô buộc phải tạm gác giấc mơ đó sang một bên để hoàn thành chương trình Kinh tế theo định hướng của gia đình: “Ở thời điểm đó, kế hoạch của mình không nhận được sự ủng hộ vì ba mẹ cảm thấy con đường này thiếu tính thực tế”, Minh Anh nhớ lại.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến sau một chuyến du lịch Mỹ, khi Minh Anh được trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ đầy tâm huyết của các vị giáo sư đang giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng về Interactive Media & Game Design. Khoảnh khắc ấy, Minh Anh như được mở ra một chân trời mới, giúp cô quyết tâm chuyển hướng sang Game Art. Vậy là Minh Anh âm thầm lên kế hoạch, vừa cố gắng hoàn thành chương trình tại Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa thuyết phục gia đình để được theo học theo chương trình đào tạo chuyên sâu tại Arena nhằm chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp sau này.

Minh Anh và những người bạn thân thiết, những cộng sự đã cũng cô chinh phục nhiều danh hiệu và giải thưởng ở Arena.

Hành trình chinh phục những “thánh địa” nghệ thuật danh giá

Không tìm đến sự hỗ trợ của bất kỳ trung tâm tư vấn du học nào, Minh Anh quyết định sẽ tự tìm hiểu và làm thủ tục apply dựa trên các tiêu chí chọn trường rất rõ ràng của mình: “Đó phải là những ‘leading school’ về Game Design tại Mỹ – nơi có mạng lưới kết nối (networking) cực khủng và tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được đảm bảo.”

Suốt 5 tháng ròng rã, Minh Anh vật lộn với những thủ tục chồng chéo và áp lực viết năm bài luận khác nhau cho năm ngôi trường. Vì mỗi trường đều có những yêu cầu và tiêu chí đánh giá hồ sơ riêng biệt, nên có những lúc, cô cảm tưởng như mình sắp “ngộp thở” trong mớ thông tin hỗn độn đó.

“Con gái theo đuổi con đường này sẽ có những nhọc nhằn riêng, nhưng mình cũng tin rằng, nếu ta đủ kiên trì và dũng cảm, sự thành công sẽ trở nên rực rỡ”.

Sự bền bỉ và những nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả, Minh Anh liên tiếp nhận được thư mời từ University of Central Florida (UCF - đứng thứ 2 thế giới về đào tạo Game Design bậc Cao học), học bổng 42.000 đôla của Savannah College of Art and Design (SCAD – "thánh đường" dành cho các chuyên ngành Nghệ thuật - Thiết kế tại Mỹ và châu Âu) và cuối cùng là Clark University, với suất học bổng Dean’s Scholarship danh giá.

Minh Anh chia sẻ: “Ở bậc Thạc sĩ, việc tìm kiếm học bổng khó gấp nhiều lần so với bậc Cử nhân. Khoảnh khắc mở thư từ Clark và nhìn thấy dòng chữ Dean’s Scholarship, mình đã thực sự vỡ òa. Niềm hạnh phúc càng được nhân đôi vì có ba mẹ ở bên cạnh chứng kiến, khoảnh khắc đáng tự hào đó là một kỷ niệm mà mình chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên”.

Portfolio - Chìa khóa chinh phục các hội đồng tuyển sinh khó tính

Điểm làm nên sự đặc biệt trong hồ sơ của Minh Anh chính là Portfolio được xây dựng từ những đồ án thực tế tại Arena. Trong đó, đồ án tốt nghiệp “The Sundering” và dự án cá nhân “Dear Goddess” là hai sản phẩm khiến cô cảm thấy tâm đắc nhất.

Xuyên suốt quá trình tự làm hồ sơ apply học bổng, Minh Anh cũng dần nhận ra một “công thức” chung để tạo nên một bộ hồ sơ ấn tượng, cô cho biết: “Bên cạnh các yêu cầu cơ bản như: GPA 3.0/4.0 trở lên, IELTS 6.5+, một bộ CV được trình bày chuyên nghiệp, với điểm nhấn là kinh nghiệm đi làm, các dự án, giải thưởng, thành tích… thì Statement of Purpose (SOP) và Artist Statement chính là linh hồn của bộ hồ sơ. Lý do là bởi hội đồng tuyển sinh sẽ dựa vào đó để hiểu được câu chuyện cũng như định hướng nghệ thuật mà ứng viên theo đuổi trong tương lai. Muốn viết được một bài SOP tốt trước tiên bạn cần phải hiểu rõ bản thân muốn gì và sẽ làm gì. Điều này khiến mình hiểu rằng, hội đồng tuyển sinh không chỉ tìm kiếm một hồ sơ dựa trên điểm số mà còn tìm kiếm một nghệ sĩ có bản sắc riêng”.

Khát vọng cống hiến cho ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam

Minh Anh sẽ theo học MFA in Interactive Media & Game Design thuộc Becker School of Design and Technology tại Clark University. Một hành trình kéo dài 2 năm tập trung chuyên sâu vào thiết kế, phát triển game và các sản phẩm truyền thông tương tác, quản lý và sản xuất. Ở năm cuối, mỗi sinh viên MFA sẽ đóng vai một Art Director, dẫn dắt một đội ngũ từ 10 - 15 sinh viên đại học để thực hiện một dự án game quy mô vừa, với quy trình sản xuất của một studio chuyên nghiệp, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư trong khoa.

Minh Anh vẫn đang ấp ủ dự định sẽ mở một studio công ty riêng tại chính nơi mình được sinh ra.

Dù đang đứng ở “lãnh địa” của ngành công nghiệp giải trí thế giới, nhưng Minh Anh vẫn luôn hướng về Việt Nam. Cô dự định sau 3 năm làm việc ở Mỹ sẽ trở về quê hương: “Mình muốn dùng những trải nghiệm và các công nghệ tiên tiến từ Mỹ để xây dựng một studio của riêng mình hoặc tham gia giảng dạy, định hướng cho các tài năng trẻ sau này. Đây không chỉ là một kế hoạch nghề nghiệp, mà là ước mơ được đóng góp sức mình để nâng tầm vị thế của ngành công nghiệp Game tại Việt Nam.”

Hoặc là thành công rực rỡ, hoặc không là gì cả

Dành lời khuyên cho những bạn trẻ đang ước mơ du học ngành sáng tạo, Minh Anh cho rằng, đừng cố gắng trở thành một bản sao hoàn hảo của ai đó, hãy dũng cảm kể câu chuyện của mình theo cách riêng biệt. Minh Anh nhắn nhủ: “Một là thành công rực rỡ, hai - không là gì cả”. Đừng cho phép mình lửng lơ ở giữa. Nếu đã yêu con đường này, hãy sống trọn vẹn với đam mê đó. Đôi khi, chúng ta sẽ không tránh khỏi những phút giây nản lòng hay lạc lối. Nhưng hãy nhớ, sự hoàn thiện đến từ chính những vấp ngã. Giống như bản thân mình từng rẽ hướng sai, nhưng một khi đã chọn đúng con đường, tốc độ phát triển sẽ nhanh đến mức chính bạn cũng phải kinh ngạc. Đừng sợ sai, chỉ sợ không dám đi đến cùng”.

Hiện tại, Minh Anh đã bước vào năm đầu tiên tại Clark University, với rất nhiều trải nghiệm thú vị.

Hành trình từ một Cử nhân Kinh tế đến suất học bổng Thạc sĩ danh giá tại Mỹ của Nguyễn Minh Anh là minh chứng rõ nhất cho việc: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, miễn là bạn dám “Be Authentic – Be yourself'” và kiên định với lựa chọn của mình.

Tìm hiểu thêm về chương trình học tại Arena Multimedia: https://www.arena-multimedia.vn/