‘Cứ làm đi, biết đâu được thì sao’: Hành trình trưởng thành của nữ sinh theo đuổi nghề dẫn chương trình

SVO - Lê Thanh Mai (năm thứ hai, ngành Báo Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) là một lớp trưởng có thành tích học tập Xuất sắc và nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực MC và truyền thông. Cô từng bước theo đuổi đam mê trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp bằng sự chủ động, tinh thần dám thử và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Từ niềm yêu thích sân khấu đến lựa chọn theo học Báo chí

Ngay từ thời còn học phổ thông, Thanh Mai đã sớm nhận ra bản thân yêu thích lĩnh vực Báo chí - Truyền thông. Với cô, việc được dẫn dắt câu chuyện, kết nối với mọi người và xuất hiện trong môi trường sáng tạo là điều mang lại nhiều cảm hứng: “Suốt những năm THPT, mình gần như chỉ tập trung cho mục tiêu này và cố gắng từng chút một để theo đuổi”.

Chính niềm yêu thích ấy đã trở thành động lực để nữ sinh lựa chọn theo học ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, theo Mai, càng bước sâu vào môi trường đào tạo Báo chí, cô càng nhận ra nghề nghiệp này đòi hỏi nhiều hơn những gì mình từng nghĩ.

Không chỉ học chuyên môn trên giảng đường, Mai chủ động tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, sự kiện và công việc liên quan đến truyền thông để tích lũy kinh nghiệm thực tế từ sớm.

Trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế

Hiện tại, Thanh Mai đảm nhận vai trò lớp trưởng, đồng thời là Phó Chủ nhiệm tập sự tại CLB MC của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, cô còn tham gia đội ngũ truyền thông cho nhiều sự kiện để rèn luyện kỹ năng sản xuất nội dung, hình ảnh và xây dựng chiến dịch truyền thông.

Trong hành trình theo đuổi công việc dẫn chương trình, Mai từng tham gia cuộc thi tìm kiếm MC tài năng và đoạt danh hiệu Á quân 2, cùng nhiều giải thưởng phụ như "Thí sinh xử lý tình huống ấn tượng nhất" và "Thí sinh được yêu thích nhất".

Theo cô, những thành tích đó không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn giúp bản thân nhìn rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu khi đứng trên sân khấu. “Làm MC giúp mình rèn sự tự tin, khả năng ứng biến và kết nối với khán giả. Còn khi tham gia truyền thông sự kiện hay sản xuất content, mình học được cách kể chuyện, xây dựng hình ảnh và tạo ra những nội dung chạm tới cảm xúc người xem”, Mai nói.

Thanh Mai đạt thành tích Á quân 2 tại 'Speak Up 2026' - Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC lớn nhất miền Bắc, do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Trước khi bước vào môi trường đại học, nữ sinh cũng từng giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Báo chí - Truyền thông ở trường THPT và tham gia điều hành các hoạt động tổ chức sự kiện. Những trải nghiệm từ sớm giúp cô dần hình thành sự chủ động, khả năng thích nghi với áp lực công việc và kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, nhờ duy trì thành tích học tập Xuất sắc song song với việc tích cực tham gia hoạt động phong trào, Thanh Mai từng được vinh dự nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh, trực tiếp tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu mốc mà cô luôn trân trọng trong hành trình trưởng thành của mình.

Học cách cân bằng giữa áp lực và đam mê

Theo Thanh Mai, khó khăn lớn nhất trong những năm sinh viên là học cách cân bằng giữa việc học, hoạt động ngoại khóa và công việc cá nhân. “Có những khoảng thời gian lịch học và công việc gần như kín cả tuần, mình cũng từng cảm thấy quá tải và áp lực vì nghĩ bản thân không thể làm tốt hết mọi thứ”, cô chia sẻ.

Không chỉ áp lực về thời gian, nữ sinh cho rằng, nhiều người trẻ hiện nay còn phải đối diện với những hoài nghi về chính bản thân mình. Đã có lúc, Mai nghĩ mình chưa đủ giỏi hoặc không thể làm được điều gì đó trước khi bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, cô lựa chọn tiếp tục bước tiếp bằng một suy nghĩ đơn giản: “Cứ làm đi, biết đâu được thì sao”.

Chính suy nghĩ ấy giúp Mai dám thử nhiều điều mới, dám bước ra khỏi vùng an toàn để chạm tới những cơ hội mà trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân có thể đạt được. “Đến hiện tại, mình có cơ hội được đứng trên những sân khấu lớn hơn, làm những công việc mình yêu thích và đạt được một vài thành tích nhỏ. Với mình, đó đều là những điều rất đáng trân trọng”, Mai nói.

Lan tỏa giá trị tích cực từ những điều nhỏ bé

Không chỉ theo đuổi công việc dẫn chương trình, Thanh Mai còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Cô từng cùng bạn bè tổ chức một chương trình gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và coi đó là trải nghiệm khiến bản thân hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia. “Nhiều lúc chỉ cần một hoạt động nhỏ hay một chút quan tâm cũng có thể mang đến niềm vui rất lớn cho người khác”, cô chia sẻ.

Một trải nghiệm khác khiến Mai nhớ mãi là lần dẫn chương trình cho sự kiện tôn vinh những người phụ nữ mắc ung thư vú. Khi trực tiếp lắng nghe câu chuyện của họ, nữ sinh cảm nhận rõ hơn về sự mạnh mẽ, tích cực và khả năng truyền động lực của con người trong cuộc sống. Theo Mai, công việc MC không chỉ đơn thuần là xuất hiện trên sân khấu mà còn là cách để kết nối cảm xúc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Với nữ sinh Báo Truyền hình, tuổi trẻ không nhất thiết phải là hành trình hoàn hảo, nhưng cần là khoảng thời gian dám trải nghiệm, dám thử sức và không ngừng tiến về phía trước. “Rất nhiều điều mình có được ngày hôm nay đều bắt đầu từ việc mình dám thử, dù trước đó từng nghĩ bản thân không làm được”, Thanh Mai chia sẻ.

