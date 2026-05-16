MC Song ngữ Quỳnh Giao: Bản lĩnh dưới ánh đèn sân khấu

SVO - Có những tình huống có thể xử lý bằng kỹ năng, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ bản lĩnh mới giúp mình đứng vững. Với Phạm Đỗ Quỳnh Giao (sinh năm 2003), sau 5 năm gắn bó với nghề dẫn, công việc MC chưa bao giờ chỉ là ánh đèn sân khấu, trang phục chỉn chu hay những lời dẫn trôi chảy. Đằng sau mỗi lần xuất hiện là áp lực phải nắm chắc nội dung chương trình, khả năng ứng biến linh hoạt và bản lĩnh xử lý những tình huống phát sinh ngoài kịch bản.

Xuất phát điểm là sinh viên ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao, hiện Quỳnh Giao đang đảm nhận vai trò MC Bản tin tiếng Anh của Ban Đối ngoại, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Hành trình của cô là câu chuyện về một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng trưởng thành từ chính những áp lực mình lựa chọn.

Quỳnh Giao hiện là MC song ngữ, dẫn Bản tin tiếng Anh của Ban Đối ngoại, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

"Sân khấu đầu tiên" đến từ giảng đường kinh tế

Quỳnh Giao không bước vào nghề MC từ một lộ trình được chuẩn bị sẵn. Cơ duyên đầu tiên đến với cô khá tình cờ, trong một buổi tọa đàm về NFT của khoa Kinh tế quốc tế khi cô còn là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao. Từ chương trình đầu tiên ấy, nhờ sự tin tưởng của thầy cô và bạn bè, những cơ hội tiếp theo dần mở ra, từ các tọa đàm trong khoa đến những hội thảo quy mô lớn hơn của Học viện. Điều thú vị là Quỳnh Giao chưa bao giờ xem Kinh tế và nghề MC là hai con đường tách biệt. Ngược lại, chính môi trường giảng đường đã mang đến cho cô những sân khấu đầu tiên, giúp cô rèn giũa kỹ năng và hình thành tư duy bền vững với nghề.

“Nhiều người cho rằng, Kinh tế và MC là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, mỗi khi nhắc về điểm khởi đầu của hành trình này, mình vẫn luôn nhớ đến ‘ngôi nhà’ Kinh tế của Học viện Ngoại giao. Chính nơi đây đã mang đến cho mình những cơ hội đầu tiên, đồng thời giúp mình hình thành tư duy làm nghề nhạy bén - luôn biết cách làm mọi thứ một cách ‘kinh tế’”, Quỳnh Giao chia sẻ.

Những sân khấu tại Học viện Ngoại giao là nơi Quỳnh Giao bắt đầu hành trình theo đuổi nghề MC.

Học viện Ngoại giao không chỉ mang đến cho Quỳnh Giao cơ hội đứng trên sân khấu và những giá trị quý báu trong hành trình học tập, mà còn là nơi cô nhận được sự đồng hành từ thầy cô, bạn bè trong một môi trường lành mạnh, luôn thúc đẩy tinh thần phấn đấu, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Những điều ấy đã tạo nên ảnh hưởng rõ nét đến cách Quỳnh Giao làm nghề ở hiện tại, từ tác phong giao tiếp, khả năng thích nghi, tinh thần trách nhiệm đến sự linh hoạt và điềm tĩnh khi đối mặt với áp lực.

Đặc biệt, kỳ thực tập tại Phòng Tin tức, Văn phòng Bộ Ngoại giao cũng là một trải nghiệm quý giá, giúp Quỳnh Giao hiểu rõ hơn những yêu cầu về sự chính xác, cẩn trọng và tốc độ xử lý thông tin trong môi trường truyền thông đối ngoại chuyên nghiệp. Những trải nghiệm ấy trở thành mảnh ghép quan trọng, giúp hành trình làm nghề của cô ngày càng nghiêm túc, chỉn chu và bản lĩnh hơn: không chỉ nói trôi chảy, mà còn phải hiểu đúng, nói đúng và truyền tải đúng.

Ánh đèn sân khấu không chỉ có sự hào nhoáng

Sau hơn 5 năm cầm mic trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau, điều khiến Quỳnh Giao áp lực nhất không phải việc đứng trước hàng trăm người hay dẫn bằng hai ngôn ngữ, mà là khả năng “hiểu đối tác như hiểu chính mình”.

Theo Quỳnh Giao, để dẫn dắt một chương trình hiệu quả, MC không thể chỉ “đọc” kịch bản. Người dẫn cần đào sâu để hiểu rõ lĩnh vực hoạt động, tinh thần doanh nghiệp, giá trị cốt lõi, cũng như thông điệp mà đối tác muốn truyền tải. Chỉ khi hiểu đủ sâu, MC mới có thể kết nối nội dung chương trình với khán giả một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. “Thách thức lớn nhất với mình luôn là làm sao truyền tải được trọn vẹn tinh thần và giá trị của doanh nghiệp đó”, nữ MC chia sẻ.

Đó là phần công việc mà khán giả ít khi nhìn thấy. Đằng sau vài giờ xuất hiện trên sân khấu là sự đầu tư về thời gian, công sức, quá trình tìm hiểu lĩnh vực, chuẩn bị kịch bản và dự phòng cho những tình huống phát sinh. Với Quỳnh Giao, mỗi chương trình không chỉ là một lần xuất hiện, mà còn là một lần đặt mình vào bối cảnh của người khác để hiểu họ muốn nói gì, cần nói gì và nên truyền tải điều đó như thế nào.

Càng gắn bó lâu với nghề, Quỳnh Giao càng nhận ra kỹ năng là yếu tố quan trọng, nhưng sân khấu luôn tồn tại những tình huống không thể lường trước. Có những việc có thể xử lý bằng phản xạ nghề nghiệp, nhưng cũng có thời điểm, điều giúp người dẫn đứng vững không còn là kỹ thuật, mà là bản lĩnh nội tại, sự kiên định với kiến thức, chuyên môn và niềm tin vào chính mình. “Có những tình huống có thể xử lý bằng kỹ năng, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ bản lĩnh mới giúp mình đứng vững”, cô chia sẻ.

Theo Quỳnh Giao, điều khó nhất của nghề MC không phải là đứng trước đám đông, mà là truyền tải đúng tinh thần của mỗi chương trình.

Song song với vai trò MC, Quỳnh Giao còn đảm nhận công việc phiên dịch song ngữ tại nhiều hội nghị doanh nghiệp và sự kiện quốc tế. Với cô, điểm chung lớn nhất giữa hai công việc này là khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả đến người nghe. Nếu công việc dẫn chương trình đòi hỏi người dẫn phải tìm được “tư liệu sống” ngay trên sân khấu để kết nối bầu không khí với khán giả, thì phiên dịch lại yêu cầu cao về độ chính xác, sự tập trung, vốn kiến thức và khả năng truyền tải sắc thái văn hóa của từng quốc gia.

Ở Quỳnh Giao, sự chuyên nghiệp, nhạy bén không chỉ nằm ở vẻ ngoài chỉn chu, mà còn ở thái độ chuẩn bị nghiêm túc, khả năng giữ bình tĩnh trước áp lực và chiều sâu tư duy phía sau từng lần cầm micro.

"Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"

Đằng sau hình ảnh một MC chuyên nghiệp là một sinh viên từng tốt nghiệp Top 5 cử nhân xuất sắc ngành Kinh tế quốc tế, với GPA 3.87/4.0, giành học bổng 6/7 kỳ và đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Học viện. Chính thái độ học tập bền bỉ, tinh thần đào sâu vào gốc rễ vấn đề cùng môi trường có áp lực cao đã giúp Quỳnh Giao dần hình thành tư duy tổng hợp và tư duy phản biện, biết nhìn nhận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau để đưa ra hướng giải quyết hợp lý. Là một sinh viên luôn hướng đến những trải nghiệm đa dạng, có giai đoạn Quỳnh Giao phải đối mặt với sự quá tải khi cùng lúc cân bằng việc học, hoạt động ngoại khóa, công việc MC và dạy tiếng Anh. “Có nhiều lúc, mình cảm thấy ‘burnout’ vì không thể quản lý tốt thời gian”, cô thừa nhận.

Điều giúp Quỳnh Giao tiếp tục theo đuổi hành trình ấy không phải là áp lực phải giỏi hơn ai, mà là suy nghĩ rằng tuổi trẻ chỉ đến một lần. “Mình muốn sống hết mình trong những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học”, cô chia sẻ.

Ngoài sân khấu, Quỳnh Giao hiện còn tham gia giảng dạy tiếng Anh và các hoạt động đào tạo kỹ năng cho sinh viên.

Tại môi trường đại học, quãng thời gian làm Chủ nhiệm CLB MC Học viện Ngoại giao và Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “LUMINOUS - Cuộc thi Người dẫn chương trình tài năng 2024” cũng khiến cô hình thành nên góc nhìn rất khác về năng lực lãnh đạo. Với Quỳnh Giao, một thủ lĩnh sinh viên không chỉ là người đưa ra quyết định, mà là người biết kết nối, lắng nghe, chấp nhận sự khác biệt, đa dạng để dung hòa và khiến tập thể muốn cùng nhau cố gắng vì một mục tiêu chung.

Ngoài vai trò MC, Quỳnh Giao còn được biết đến là một giáo viên tiếng Anh đầy nhiệt huyết. Nếu sân khấu là nơi rèn giũa sự nhanh nhạy và khả năng làm chủ áp lực, thì lớp học lại giúp cô học cách kiên nhẫn, lắng nghe và kết nối sâu hơn với người đối diện theo nhiều cách khác nhau. Với Quỳnh Giao, việc được đồng hành và chứng kiến sự tiến bộ của học viên là điều cô luôn trân quý. “Đó không phải cảm giác quá ‘hào nhoáng’ như ánh đèn sân khấu, nhưng lại là một niềm vui rất bền và rất thật”, cô tâm sự.

Nhìn lại hành trình đã qua, Quỳnh Giao cho rằng, điều quan trọng nhất với người trẻ không phải là bắt đầu sớm hơn ai, mà là có đủ sự bền bỉ để không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Từ buổi tọa đàm năm thứ nhất đến những sân khấu chuyên nghiệp, cô vẫn giữ cho mình tâm thế của một người trẻ đang học nghề mỗi ngày: Dám thử, dám đối mặt và dám trưởng thành từ chính những lựa chọn mình theo đuổi. Bởi với Quỳnh Giao, để đi đường dài với nghề MC hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, điều cần có không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự kiên trì, thái độ bản lĩnh để đứng vững và tiếp tục bước đi sau mỗi lần va vấp, trải nghiệm.

(Ảnh: NVCC)