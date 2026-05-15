Dám nghĩ dám làm, nữ thạc sĩ từ bỏ 'lộ trình trong mơ' để tạo nên căn bếp 'triệu view'

Giữa hàng nghìn video ẩm thực xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, Phương Phương vẫn có cách riêng để giữ chân người xem. Không chạy theo những công thức nấu ăn nhanh hay xu hướng “viral” ngắn hạn, cô gây ấn tượng với các món ăn cầu kỳ, đẹp mắt và đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện. Ít ai biết rằng, trước khi làm sáng tạo nội dung ẩm thực được nhiều người yêu mến, Phương Phương từng theo đuổi một lộ trình nghề nghiệp hoàn toàn khác. Cô học đến bậc thạc sĩ và kỹ sư kỹ thuật điện với nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Thế rồi, một biến cố lớn đã khiến cho lộ trình của cô chuyển hướng. “Bước ngoặt lớn nhất có lẽ là vào năm 28 tuổi, khi dịch COVID-19 bùng phát. Khoảng thời gian ở nhà nhiều hơn khiến mình quay về với căn bếp, một sở thích rất cá nhân. Mình bắt đầu quay những video đầu tiên, chỉ để lưu lại quá trình nấu ăn và chia sẻ với bạn bè”, cô kể.

Phương Phương được yêu thích bởi những công thức món ăn đặc biệt mà cô thực hiện.

Ban đầu, những video ấy không mang mục tiêu cụ thể. Nhưng càng làm, Phương Phương càng nhận ra niềm vui khi được nấu ăn, thử nghiệm và kể câu chuyện của mình qua từng món ăn: “Khoảnh khắc mình nhận ra bản thân muốn làm điều này lâu dài chính là lúc mình quyết định theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc hơn”. Không chỉ là công việc, căn bếp còn là nơi giúp Phương Phương cảm thấy thư giãn và được sống đúng với con người mình.

Điểm đặc biệt trong nội dung của Phương Phương nằm ở sự đầu tư kỹ lưỡng. Thay vì lựa chọn những món đơn giản, cô thường thực hiện các công thức cầu kỳ, với nhiều công đoạn phức tạp. Bên cạnh phải tìm tòi công thức mới hoặc những món ăn ít người biết, có những video chỉ dài chưa đầy một phút nhưng Phương Phương mất nhiều ngày, thậm chí cả tuần để hoàn thiện. “Nhiều món tôi phải thử đi thử lại rất nhiều lần mới ra được phiên bản hoàn chỉnh. Dù trên video chỉ vài chục giây thôi nhưng thực tế có khi mất rất nhiều ngày để làm và chỉnh sửa”, Phương Phương cho biết. Đổi lại, mỗi lần hoàn thành một món ăn cũng mang đến cho cô cảm giác như vừa chinh phục thêm một thử thách mới.

Những món ăn của Phương Phương tạo dấu ấn đặc biệt cho người xem.

Trong quá trình làm nội dung, Phương Phương gặp không ít khó khăn và có đôi lần nản chí. Tuy nhiên, những lúc mệt mỏi nhất ấy, cô nhận được sự trợ giúp đặc biệt đến từ khán giả theo dõi mình. “Có người kể rằng, họ đã thử nấu theo những món mình làm và cả gia đình ăn rất vui. Có người nói rằng, xem video của mình khiến họ có thêm động lực vào bếp sau một ngày mệt mỏi", cô tâm sự. Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại mang đến cho Phương Phương nguồn động lực lớn lao, giúp cô vượt qua khó khăn để tiếp tục với căn bếp của mình. Cô bộc bạch: "Khi được kết nối với những người tuy xa lạ nhưng rất gần gũi, mình có cảm giác như có thêm rất nhiều người bạn". Với cô, những gì mình đang làm không chỉ dừng lại ở việc nấu ăn hay quay video, mà còn là cách lan tỏa niềm vui và cảm hứng sống tích cực.

Phương Phương cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc trong căn bếp mỗi ngày.

Hiện, Phương Phương sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 870.000 người theo dõi trên TikTok. Mỗi video của cô không chỉ thu hút bởi thành phẩm chỉn chu mà còn khiến người xem cảm nhận được sự sáng tạo và tâm huyết trong từng công đoạn. Đôi khi, một sở thích tưởng chừng rất cá nhân lại có thể mở ra hướng đi mới, nếu người trẻ đủ dũng cảm lắng nghe bản thân và kiên trì với lựa chọn của mình.