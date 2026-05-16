Sôi động các sân chơi sắc đẹp sinh viên

Tự tin thay đổi bản thân

Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình là cuộc thi nhan sắc đầu tiên của Nhự Thị Hồng Linh (trường Đại học Sư phạm TP. HCM). Tại đây, nữ sinh đoạt danh hiệu Á khôi 1. Sau một khoảng thời gian dài theo dõi các cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế, quyết định tham gia cuộc thi xuất phát từ niềm yêu thích hình mẫu của một người dẫn chương trình, phát thanh viên. Cuộc thi với chuỗi hoạt động đồng hành đã cho Linh nhiều cơ hội tiếp cận chuyên môn, trau dồi khả năng và được thể hiện bản thân nhiều hơn. Hồng Linh chia sẻ: “Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn đòi hỏi về chuyên môn trong lĩnh vực này. Tiêu chí cuộc thi khá mới mẻ nên cũng là một thử thách đối với thí sinh. Mình quyết định đến với cuộc thi trước hết là sự phù hợp”.

Bước ra từ cuộc thi, danh hiệu Á khôi 1 giúp Hồng Linh cảm thấy tự tin hơn trên con đường học tập và theo đuổi ngành nghề. “Mình có ít nhiều sự thay đổi so với những ngày đầu tham gia cuộc thi. Danh hiệu chính là sự công nhận và động viên để mình tin tưởng vào bản thân, tự tin theo đuổi ước mơ trở thành người làm phát thanh, truyền hình chuyên nghiệp”, Hồng Linh chia sẻ. Trước mắt, dự định của Hồng Linh là hoàn thành chương trình đại học và từng bước theo đuổi con đường trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Đỗ Thành Đại (trường Đại học Ngân hàng TP. HCM) quyết định dự thi Nét đẹp sinh viên Đại học Ngân hàng 2024, với mong muốn đi tìm sự tự tin. Đây là cuộc thi đầu tiên mà Thành Đại tham gia. Mọi thứ đều mới mẻ và đều là những khó khăn, đòi hỏi Thành Đại phải tìm hiểu từ những điều cơ bản nhất. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Đại là lần gặp chấn thương ở chân trong vòng thi tài năng và sự có mặt của cha mẹ trong đêm chung kết. Chàng trai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh cho biết, sau khi kết thúc cuộc thi, sự tự tin được cải thiện rõ rệt hơn trước. Thành Đại bắt đầu tìm đến nhiều hơn những lớp học catwalk, lớp học giao tiếp. Sự đầu tư này được Đại nhận định sẽ có ích cho nghề nghiệp sau này. Tuy nhiên, với Thành Đại, cơ hội lớn nhất và cũng là cơ hội ý nghĩa nhất, chính là nhìn thấy sự hạnh phúc của gia đình. “Cơ hội ý nghĩa nhất với mình là thấy được sự hạnh phúc, niềm tự hào và nụ cười của cha mẹ vì như đang chứng kiến được một cột mốc trong cuộc đời của mình. Cha mẹ dù chưa từng nói ủng hộ nhưng luôn ủng hộ mình. Đó chính là niềm vui lớn nhất”.

Đỗ Thành Đại - Á vương 2 "Nam vương Đại học Ngân hàng 2024".

Khi các cuộc thi sắc đẹp trở thành “lớp học kỹ năng”

Năm 2022, Nguyễn Thị Trang (trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh) tham gia Đại sứ Văn hoá ASEAN và đạt thành tích Á khôi 2 Trong nhiệm kỳ Á khôi, Trang có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động giao lưu quốc tế và tham gia dẫn dắt các đoàn sinh viên trao đổi. Cuộc thi nền tảng này giúp Nguyễn Trang bản lĩnh tham gia Miss Earth Vietnam 2023 và tiếp tục đạt Top 20 khi còn là một sinh viên. Trở lại với Hoa hậu Văn hoá Hữu nghị Quốc tế vào năm 2025. Nguyễn Thị Trang đoạt giải thưởng "Người đẹp truyền cảm hứng" và Top 10 chung cuộc. Bước ra từ 3 cuộc thi hoa hậu, Nguyễn Thị Trang cảm thấy hạnh phúc, không vì danh hiệu mà vì những cơ hội sau đó. Cô chia sẻ: “4 năm đại học và 3 năm thi hoa hậu là một khoảng thời gian rèn luyện vô cùng chất lượng. Từ đây, mình cũng có cơ hội trau dồi kiến thức chuyên ngành của mình: thực hành ngoại ngữ, thuyết trình không cần nhìn tài liệu, mở rộng mối quan hệ và được làm việc với những người giỏi… Tất cả những điều đó tạo nên sự tự tin cho Nguyễn Thị Trang”. Hiện, Nguyễn Trang là Quán quân cuộc thi Your Voice Our Voice, làm tốt công việc của người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Trịnh Thị Thuỳ Dung trở thành Quán quân cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Thanh lịch tỉnh Bình Dương 2024 khi đang là sinh viên năm thứ hai, ngành Kế toán của trường Đại học Thủ Dầu Một. Trước đây, Thuỳ Dung nghĩ rằng, một cô gái học chuyên ngành “vừa khô, vừa khó” như Kế toán thì khó có thể đến với các cuộc thi này. Từ khi đạt danh hiệu Quán quân, Thuỳ Dung như nhìn nhận ra được cơ hội phát triển giúp phát triển toàn diện. Đây là môi trường có thể bộc lộ nhiều khía cạnh mà tại trường lớp chưa rèn luyện được: kỹ năng giao tiếp, quản lý hình ảnh cá nhân, quản trị cảm xúc, khả năng làm việc nhóm, thích nghi với áp lực và giữ được bản lĩnh trước đám đông. Năm 2025, Thuỳ Dung tham gia Hoa hậu Văn hoá Hữu nghị Quốc tế 2025. Nữ sinh chia sẻ rằng, đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc thi có quy mô toàn cầu. Thuỳ Dung nhận ra, có những giới hạn mà bản thân chưa từng chạm tới. Trải qua 3 lần thi sắc đẹp, Thuỳ Dung cho biết, cơ hội không chỉ dừng lại ở việc được nhiều người biết đến mà là sự thấu hiểu bản thân: “Cơ hội lớn mình có được chính là hiểu rõ mình. Thi hoa hậu không phải để chứng tỏ điều gì, mà là để hiểu rõ hơn bạn là ai! Sau đó, mình sẽ tiếp tục điều chỉnh các mục tiêu cá nhân”.

Trịnh Thị Thuỳ Dung trên sân khấu "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam".

Phương thức đào tạo trải nghiệm cho sinh viên: ThS Đào Thị Thắm - Bí thư Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II, trưởng BTC Hoa khôi Sinh viên Phát thanh Truyền hình cho biết: “Cuộc thi là hoạt động mang dấu ấn văn hóa – giáo dục – nhân văn sâu sắc. Cuộc thi đã giúp lan tỏa hình ảnh năng động, sáng tạo và nhân ái của sinh viên. Đây còn là một phương thức đào tạo trải nghiệm thực tế mà trường hướng tới, giúp sinh viên ngành truyền thông, báo chí, PR, MC được trực tiếp tham gia công tác tổ chức, truyền thông, sản xuất chương trình”.

Nghĩa vụ học tập cần đặt trên hết: "Các sân chơi này giúp sinh viên thể hiện được tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đối diện với những thách thức. Các bạn cũng học hỏi được nhiều từ việc đào tạo kiến thức, kỹ năng, ứng xử, làm việc và phối hợp cùng nhau. Nếu có một kế hoạch tốt, tôi nghĩ các bạn sẽ thành công hơn", ThS Trần Nam - Trưởng phòng Công tác sinh viên, trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) chia sẻ. Bên cạnh cơ hội là những rủi ro như ảnh hưởng đến việc học, sức khỏe và phát sinh những mối quan hệ xã hội. ThS Trần Nam cho rằng: "Sinh viên nên là người tự lựa chọn và quyết định việc bản thân tham gia những cuộc thi tương tự. Các bạn nên xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ học tập của mình trong nhà trường cũng như những đòi hỏi từ gia đình. Đối với sinh viên thì nghĩa vụ học tập luôn cần được đặt lên trên hết".

