Cận nhan sắc dàn hoa khôi, người đẹp của Học viện Tài chính tại Ngày hội tuyển sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026'

SVO - Chiều 11/5, tour tuyển sinh của cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu quốc gia đã chính thức khởi động tại Học viện Tài chính (Hà Nội). Sự kiện gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của dàn thí sinh tương lai sở hữu nhan sắc nổi bật như Hoa khôi Học viện Tài chính Nguyễn Phương Anh hay Trần Tuệ Hân - Top 10 'Hoa hậu Sinh viên Việt Nam'. Những khuôn mặt rạng rỡ này không chỉ thu hút ống kính mà còn thể hiện rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm tiến sâu tại mùa giải năm nay.
Đánh giá cao tinh thần của các nữ sinh, PGS. TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, những giá trị cao đẹp mà cuộc thi hướng tới có sự cộng hưởng kỳ diệu với phẩm chất mà Học viện đang vun đắp cho sinh viên mỗi ngày. Các bạn đã quen với việc chinh phục đỉnh cao tri thức, giải những bài toán kinh tế, và giờ đây là cơ hội để khám phá, hoàn thiện bản thân ở một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất đỗi vinh quang.
Nhan sắc rạng rỡ của các nữ sinh Học viện Tài chính tại Ngày hội.