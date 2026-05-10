Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sức trẻ bùng nổ tại Hội thao Sinh viên ĐHQG TP. HCM 2026

Hà Trâm

SVO - Sáng 9/5, tại Quảng trường cột mốc Quần đảo Hoàng Sa, Ký túc xá Khu B ĐHQG-HCM, Hội thao Sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM 2026 chính thức khai mạc với quy mô hơn 1500 vận động viên đến từ 8 trường thành viên. Sau lễ khai mạc là những trận thi đấu nam - nữ vô cùng kịch tính và sôi động ở 2 bộ môn kéo co và chạy việt dã.

anh-1-4.jpg
Nghi thức rước cờ và chào cờ diễn ra long trọng đầu buổi lễ.

Vinh dự được thực hiện nghi thức rước cờ, bạn Nguyễn Thanh Tú, sinh viên năm 1, khoa Du lịch, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, bày tỏ: “Mình cảm thấy không khí tại lễ khai mạc vừa trang trọng, vừa sôi động. Các bạn sinh viên đều mang đầy năng lượng đến từ các trường thành viên ĐHQG-HCM. Được cơ hội thực hiện nghi thức rước cờ, mình cảm thấy vô cùng may mắn. Mình nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội và trải nghiệm sẽ luôn trân trọng, không thể quên được”.

anh-2-4.jpg
TS Lưu Trung Thuỷ (người cầm cờ) - Trưởng Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM được Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao Nguyễn Minh Tâm trao cờ truyền thống.

Sau lễ khai mạc, vòng loại bộ môn kéo co diễn ra đầy kịch tính với sự tham gia của 7 đội nam và 7 đội nữ. Ở nội dung nam, các đội đến từ các trường thành viên như Khoa học Tự nhiên, Kinh tế - Luật, An Giang, Khoa học Sức khỏe, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Quốc tế và Bách khoa. Nội dung nữ là cuộc so tài giữa các đội: Quốc tế, An Giang, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Bách khoa và Khoa học Xã hội và Nhân văn.

anh-3.jpg
Huỳnh Phúc (Trường Đại học An Giang) về đích.
anh-4-2.jpg
Nguyễn Bá Trường chính thức chạm vạch đích.

Chung cuộc, chiến thắng lần lượt thuộc về Trường Đại học An Giang (bảng nữ) và Trường Đại học Kinh tế - Luật (bảng nam).

Song song đó, phần thi chạy việt dã nam-nữ khởi động với sự tham gia của 439 vận động viên. Nam, nữ hoàn thành. Kết thúc phần thi, nữ sinh Huỳnh Phúc (Trường Đại học An Giang) với cự ly 1500m và nam sinh Nguyễn Bá Trường (Trường Đại học Kinh tế - Luật) với cự ly 3000m, xuất sắc cán đích ở vị trí thứ nhất.

anh-5-doi-nu-bach-khoa.jpg
﻿anh-6-doi-nu-an-giang.jpg
Chung kết nội dung kéo co nữ giữa đội An Giang và Bách khoa kết thúc với tỷ số 2:1.
anh-7-doi-nam-bach-khoa.jpg
anh-8-doi-nam-uel.jpg
Chung kết nội dung kéo co nam giữa đội Kinh tế - Luật và Bách khoa kết thúc với tỷ số 2:1.

Bạn Huỳnh Phúc, sinh viên năm 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học An Giang vui mừng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham dự hội thao nên ban đầu mình khá lo lắng. Đoàn mình di chuyển lên tới đây lúc 5 giờ hơn nhưng mình thấy không khí ở đây đã rất sôi nổi. Nhờ sự động viên của các bạn mà mình tự tin hơn, cố gắng về tới đích sớm nhất”.

anh-9.jpg
Nguyễn Thanh Tú vinh dự, tự hào khi là người được cầm cờ truyền thống Hội thao Sinh viên ĐHQG-HCM.

Đại diện đội kéo co nam, bạn Nguyễn Thế Lê Hoàng, sinh viên năm 3, ngành Quản lý công, trường ĐH Kinh tế - Luật, chia sẻ: “Mình thấy tất cả người tham gia đều rất năng động, nhiệt huyết. Các đội đều rất quyết tâm. Dù chỉ mới tập luyện 5 ngày nhưng đội mình đều tập trung để có thể đạt được chức vô địch ngày hôm nay nên mình rất vui và tự hào”.

Năm nay, hội thao sẽ diễn ra trong 5 tháng với 12 môn thi đấu, hứa hẹn là một sân chơi bổ ích, kết nối các bạn sinh viên, các đơn vị trong toàn hệ thống, qua đó thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe để học tập và rèn luyện.

Hà Trâm
#Hội thao Sinh viên ĐHQG TP. HCM 2026 #Năng lượng sinh viên trẻ #Các môn thi đấu thể thao #Nghi thức rước cờ truyền thống #Trận thi đấu kéo co và chạy việt dã #Thành tích và chiến thắng sinh viên #Trải nghiệm và hoạt động ngoại khóa #Tinh thần đoàn kết sinh viên #Phong trào thể thao sinh viên #Sự kiện văn hóa và thể thao sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục