Có gì trong gần 5 tiếng tại concert Sao nhập ngũ 2026

SVO - Tối 9/5, concert Sao nhập ngũ 2026 đã diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình. Với thời lượng kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, 36 tiết mục được dàn dựng công phu cùng sự quy tụ của hơn 20 nghệ sĩ và hàng nghìn chiến sĩ, chương trình đã mang đến những cảm xúc không thể nào quên cho gần 20.000 khán giả.

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ đồng hồ, quy tụ hơn 20 gương mặt đình đám của showbiz Việt như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Chi Pu, Phương Mỹ Chi... . Toàn bộ chương trình được dẫn dắt liền mạch, không có khoảng cách thế hệ, kể một câu chuyện xuyên thời gian về khát vọng và bản lĩnh của những người con Việt Nam thông qua ba chương: Xung phong, Nhật ký và Đối thoại tuổi đôi mươi .

﻿﻿ ﻿ ﻿ Các nghệ sĩ trình diễn bùng nổ cùng dàn khí tài quân sự trên sân khấu.

Ngay từ phần mở đầu của chương Xung phong, 11 nghệ sĩ từng trải nghiệm môi trường quân ngũ đã xuất hiện ấn tượng trên sân khấu . Tiết mục chủ đề thêm phần hoành tráng và chân thực khi có sự tham gia của các chiến sĩ đặc công, kết hợp cùng dàn khí tài như xe UAZ và mặt nạ chống độc . Hàng loạt giai điệu đi cùng năm tháng như Đoàn vệ quốc quân, Lá xanh, Cô gái mở đường được phối lại mới mẻ, làm sống lại khí thế hừng hực của những chàng trai, cô gái gác lại thanh xuân để ra trận .

Không dừng lại ở đó, sân khấu thực sự gây choáng ngợp khi xe thiết giáp cùng 100 cây đuốc lửa thật được mang lên làm đạo cụ bổ trợ cho liên khúc Hò kéo pháo và Dậy mà đi . Đặc biệt, sự góp mặt của nghệ sĩ gạo cội Quang Thọ cùng những gương mặt trẻ như Captain Boy trong cùng một không gian biểu diễn đã tạo nên cuộc đối thoại ý nghĩa giữa hai thế hệ .

﻿﻿ Khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc sâu lắng của chương Nhật ký.

Bước sang chương hai mang tên Nhật ký, không gian âm nhạc lắng đọng lại với những rung động chân thực thời chiến, nơi lý tưởng anh hùng nhường chỗ cho những tâm tình cá nhân qua các bức thư tay . Cặp đôi Anh Tú và Lyly mang đến màn trình diễn đầy ngọt ngào qua hai ca khúc Khóa ly biệt và Không sao mà em đây rồi . Sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại càng trở nên rõ nét khi những bản hit đình đám như Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy hay Anh ơi ở lại của Chi Pu được đan xen khéo léo vào dòng chảy hoài niệm .

Hà Anh Tuấn cùng Lực lượng Tiêu binh mang đến màn trình diễn đầy tự hào.

Khép lại đêm diễn là chương Đối thoại tuổi đôi mươi, nhắc nhớ về bản lĩnh, khát vọng và tinh thần quyết chiến của thế hệ trẻ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn đã khiến toàn bộ khán đài xúc động và đồng thanh hát theo ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ . Giọng ca hào sảng của anh kết hợp cùng màn múa súng uy nghiêm của các chiến sĩ Lực lượng Tiêu binh thuộc Đoàn nghi lễ Quân đội đã đẩy cảm xúc tự hào lên mức cao nhất . Đêm nhạc khép lại trọn vẹn dưới hệ thống ánh sáng khổng lồ và thiết kế sân khấu ngôi sao năm cánh, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về sức sống thanh xuân và tình yêu nước trường tồn.