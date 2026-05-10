Hà Anh Tuấn thăng hoa giữa 2 vạn khán giả 'Sao nhập ngũ'

Lê Vượng - Duy Anh

SVO - Tối 9/5, đại nhạc hội 'Sao nhập ngũ 2026' đã biến trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) thành một chảo lửa với sự góp mặt của gần 20.000 khán giả. Giữa không gian âm nhạc được đầu tư hoành tráng nhằm tôn vinh lý tưởng thanh xuân và tình yêu Tổ quốc, sự xuất hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn ở chương cuối mang tên 'Đối thoại tuổi đôi mươi' đã trở thành điểm nhấn rực rỡ. Với giọng ca hào sảng và hàng loạt tiết mục kết hợp cùng lực lượng quân đội, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã dẫn dắt hàng vạn trái tim đi từ những hoài niệm lãng mạn sâu lắng đến niềm tự hào dân tộc trào dâng.

Đảm nhận vai trò khép lại đêm nhạc, Hà Anh Tuấn đã thể hiện loạt ca khúc ghi dấu ấn cá nhân và những bài hát mang âm hưởng tự hào. Hà Anh Tuấn bước ra sân khấu trong sự hò reo của hàng vạn khán giả, nam ca sĩ đã mở màn chuỗi tiết mục của mình bằng những giai điệu đong đầy hoài niệm của liên khúc Tạm biệt chim én và Khúc hát chim trời. Không gian rộng lớn của trường đua F1 dường như lắng lại, nhường chỗ cho giọng hát đầy tự sự và ấm áp của nam ca sĩ.

Dẫn dắt khán giả khép lại chương cuối cùng mang tên "Đối thoại tuổi đôi mươi", nam ca sĩ đưa người nghe bước vào thế giới lãng mạn của Xuân thì , trước khi đẩy cao trào bằng hai bản hit đình đám là Tháng tư là lời nói dối của em và Địa đàng. Dưới hàng ghế khán đài, hàng chục nghìn ánh đèn flash từ điện thoại được thắp sáng, tạo nên một "dải ngân hà" lung linh đồng điệu cùng từng nhịp điệu trên sân khấu.

Toàn bộ khán đài thực sự bùng nổ khi giai điệu bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ vang lên. Ca khúc từng mang về bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào năm 2025 nay được khoác lên một chiếc áo mới đầy hào hùng. Điểm nhấn đặc biệt nhất là màn múa súng vô cùng điêu luyện, đẹp mắt của 40 chiến sĩ Lực lượng Tiêu binh thuộc Đoàn Nghi lễ Quân đội ngay trên sân khấu. Bầu không khí sục sôi niềm tự hào dân tộc càng được nhân lên khi hai thiết bị bay không người lái mang theo lá cờ Tổ quốc bay cao giữa không gian.

Không khí ấm áp và gắn kết tiếp tục được duy trì khi Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng cùng tiến ra sân khấu, hòa giọng với Hà Anh Tuấn trong ca khúc Còn gì đẹp hơn. Giai điệu tươi sáng mang thông điệp lạc quan về một thế hệ trẻ dám sống, dám đam mê đã chạm đến trái tim của đông đảo người nghe.

Giây phút thiêng liêng nhất của đêm nhạc diễn ra khi liên khúc Đất nước trọn niềm vui, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng và Hát mãi khúc quân hành cất lên. Toàn bộ dàn nghệ sĩ đã trở lại sân khấu cùng với các khối danh dự của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Lần lượt Tổ Quân kỳ , Khối Danh dự Lục quân , Hải quân và Không quân diễu hành đầy uy nghiêm. Chương trình chính thức khép lại, để lại dư âm đẹp đẽ về tinh thần Tuổi đôi mươi bất diệt.

Lê Vượng - Duy Anh
