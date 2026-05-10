Nhóm sinh viên báo chí xin lỗi vì loạt nội dung bị cho là 'xúc phạm' nghệ sĩ

PV

SVO - Dự án "ZOO HÍ" mang mục tiêu truyền thông và quảng bá hình ảnh tích cực của Vườn thú Hà Nội do một nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Tuy nhiên, một số video trên nền tảng TikTok của nhóm đã vấp phải phản ứng từ dư luận khi tạo ra các video phản cảm khi sử dụng tên tuổi, hình ảnh của các nghệ sĩ.

Cụ thể, trong video mang tiêu đề "Hiệu ứng Jùng Kuỳnh mỗi lần gặp con ngựa", một thành viên đã thực hiện "cosplay" với các biểu cảm bị nhiều khán giả đánh giá là mang tính chất chế giễu nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Bên cạnh đó, nhóm cũng nhận về những ý kiến trái chiều khi gọi tên các động vật trong sở thú bằng tên của một số ca sĩ Hàn Quốc.

Loạt video gây tranh cãi.

Vụ việc đã trở thành chủ đề xu hướng được thảo luận nhiều trên nền tảng Threads trong ngày 10/5. Nhiều tài khoản bình luận cho rằng dự án mang mục tiêu truyền thông về hình ảnh tích cực nhưng lại sử dụng các nội dung gây tranh cãi. Một số ý kiến nhận định việc lấy hình ảnh của người khác ra làm nội dung giải trí thiếu chuẩn mực là điều không thể chấp nhận.

Sau khi nhận các phản hồi, nhóm thực hiện dự án "ZOO HÍ" đã ẩn các video liên quan khỏi nền tảng TikTok và đăng tải các bài viết nhận lỗi chính thức. Đại diện dự án thừa nhận đây là sai sót nghiêm trọng do thiếu cẩn trọng trong việc đánh giá tính chất và tác động truyền thông. Nhóm gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh cùng cộng đồng người hâm mộ vì những ảnh hưởng tiêu cực đã gây ra, đồng thời cho biết sẽ làm việc trực tiếp với giảng viên phụ trách để rà soát toàn bộ quy trình, nghiêm túc kiểm điểm và chịu trách nhiệm.

Bên cạnh các phản ứng gay gắt, một bộ phận cộng đồng mạng cũng đưa ra góc nhìn bao dung hơn đối với những thiếu sót của sinh viên. Trên nền tảng Threads, tài khoản taydau bình luận: "Vì tuổi đời còn trẻ và suy nghĩ chưa thấu đáo, mục đích giải trí ban đầu của các bạn đã dẫn đến những hệ quả ngoài ý muốn. Hy vọng cộng đồng người hâm mộ có thể vị tha, tạo cơ hội để nhóm sinh viên nhận lỗi và sửa sai. Đây sẽ là một bài học thực tế sâu sắc khi các bạn vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, từ đó trau dồi thêm kinh nghiệm và sự cẩn trọng cho con đường nghề nghiệp tương lai".

Trong bối cảnh tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội diễn ra vô cùng nhanh chóng, các dự án truyền thông, dù ở quy mô hay cấp độ nào, kể cả là sản phẩm thực hành của sinh viên cũng đều cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo nghiêm ngặt các yếu tố về chuẩn mực văn hóa và tính nhân văn trong từng sản phẩm.

