Nam sinh 22 tuổi nhận học bổng Tiến sĩ toàn phần tại Úc ngay khi tốt nghiệp Cử nhân

SVO - Lăng Đức Ngọc (sinh năm 2004, Lào Cai) vừa xuất sắc giành cùng lúc 2 suất học bổng toàn phần chương trình Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại các trường đại học thuộc top 50 thế giới. Phía sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ và đầy thử thách, với gần 30 lá thư từ chối.

Nền tảng từ một hành trình khác biệt

Lăng Đức Ngọc (sinh năm 2004) vốn là một gương mặt nổi bật từ những năm tháng học trò khi là cựu học sinh chuyên Toán của trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ) và là Thủ khoa khối C00 của Tỉnh Yên Bái trong kì thi THPT quốc gia năm 2022. Nhờ nền tảng đó, Ngọc sớm hình thành thói quen thích đặt câu hỏi, khám phá, tìm tòi và kiên trì đào sâu bản chất phía sau mỗi vấn đề. Bước vào giảng đường đại học, chàng trai trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần ấy khi theo học ngành Tài chính ứng dụng thuộc chương trình đào tạo quốc tế giữa Trường Tài năng, Đại học Kinh tế TP. HCM và Trường Kinh doanh, Đại học Western Sydney (Úc), và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại Xuất sắc. Không chỉ nổi bật ở thành tích học tập, Ngọc còn sớm tham gia nghiên cứu khoa học và tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu ngay từ những năm đầu đại học.

Lăng Đức Ngọc đến từ Lào Cai, là nam sinh 22 tuổi giành học bổng Tiến sĩ toàn phần tại ĐH Queensland và ĐH Monash (Úc). (Ảnh: NVCC)

Với nền tảng đó, Ngọc quyết tâm lựa chọn lộ trình đi thẳng lên bậc Tiến sĩ, một con đường đầy thử thách, đòi hỏi ứng viên phải sớm chứng minh năng lực nghiên cứu độc lập. Ngay từ cuối năm thứ nhất đại học, Ngọc đã chủ động tham gia các dự án nghiên cứu về kinh tế và an sinh xã hội. Kết quả là trước khi tốt nghiệp, Ngọc đã là đồng tác giả của nhiều công bố khoa học quốc tế uy tín, trong đó nổi bật là 2 nghiên cứu được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục Q1, phân hạng cao nhất trong hệ thống các tạp chí khoa học quốc tế.

Ngọc chia sẻ: “Mình thường xuyên theo dõi những câu chuyện chinh phục học bổng Tiến sĩ trên báo chí, mạng xã hội và các diễn đàn học thuật, đồng thời có cơ hội học hỏi từ nhiều anh chị đi trước đã thành công tại các trường đại học danh tiếng. Mình nhận ra, họ thường có một điểm chung: Thành tích học tập xuất sắc và kinh nghiệm nghiên cứu được xây dựng từ rất sớm. Vì vậy, mình chọn cách “bắt chước” con đường đó, vừa giữ điểm số tốt, vừa chủ động tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu ngay từ những năm đầu đại học.”

Ngọc cho biết: “Qua trải nghiệm thực tế, mình nhận thấy, nhiều trường đại học không kỳ vọng ứng viên phải sở hữu công bố quốc tế. Điều họ thực sự quan tâm không nằm ở việc đếm xem bạn có bao nhiêu bài báo, mà là bạn đã tham gia nghiên cứu như thế nào, và quan trọng hơn, bạn đã học được gì từ quá trình nghiên cứu đó”.

Những năm đại học, Ngọc luôn tích cực tham gia các workshop nghiên cứu khoa học do trường tổ chức, với diễn giả là các giảng viên đại học nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Cú ‘nhảy vọt’ sau gần 30 lần thất bại

Dù sở hữu một nền tảng học thuật vững chắc, con đường chạm tay tới học bổng Tiến sĩ toàn phần của Ngọc không hề dễ dàng. Quyết định du học vốn đã là thử thách, nhưng việc chạm tay vào học bổng toàn phần lại khó khăn hơn gấp bội, nhất là khi Ngọc lựa chọn lộ trình đi thẳng từ Cử nhân lên Tiến sĩ. Đây là một "cánh cửa hẹp", thường chỉ dành cho những ứng viên sở hữu bảng điểm xuất sắc, năng lực nghiên cứu nổi bật, cùng định hướng học thuật và kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng.

Thành tích của Ngọc hiện tại là niềm mơ ước của nhiều sinh viên: Nhận cùng lúc 2 học bổng Tiến sĩ toàn phần tại ĐH Queensland và ĐH Monash (Úc). Đặc biệt, Monash và Queensland đều là hai thành viên của nhóm G8 (Group of Eight) - liên minh 8 trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, danh tiếng và lâu đời nhất tại Úc, nằm trong top 50 đại học tốt nhất toàn cầu.

Thế nhưng, để có được kết quả này, Ngọc đã trải qua một năm đầy áp lực với gần 30 lần bị từ chối từ các giáo sư và trường đại học trên thế giới. Có những giai đoạn, thư khước từ đến liên tiếp từ cả những trường top đầu lẫn các trường có thứ hạng thấp hơn.

Đằng sau những thành tích ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ của Ngọc khi đối mặt với những lá thư từ chối liên tiếp từ các trường đại học trên thế giới. (Ảnh: NVCC)

Ngọc nhớ lại: “Lúc đó, mình thực sự hoài nghi về chính mình. Mình tự hỏi, liệu bản thân có thực sự đủ giỏi không? Ngay cả những trường mình nghĩ là vừa sức cũng từ chối, với nhiều lý do khác nhau, như hồ sơ chưa đủ cạnh tranh, hoặc do cắt giảm nguồn tài trợ”. Những lần nản lòng ấy, Ngọc tìm đến các giáo sư mà mình đã chủ động liên hệ trong quá trình nộp hồ sơ. “Các giáo sư nói với mình rằng: Vấn đề không phải do em chưa đủ giỏi hay hồ sơ em chưa đủ tốt, mà chỉ là thời điểm chưa phù hợp và thiếu một chút may mắn. Với một hồ sơ được xây dựng cẩn thận từ sớm như vậy, cứ tiếp tục nộp, chắc chắn em sẽ đỗ, chỉ là sớm hay muộn thôi”, Ngọc chia sẻ.

Ngoài sự nỗ lực cá nhân, Ngọc luôn biết ơn sự đồng hành của các giảng viên tại trường đại học, những người đã định hướng và giúp đỡ bạn rất nhiều trong việc tiếp cận các phương pháp nghiên cứu chuẩn quốc tế.

Lăng Đức Ngọc từng nhận giải Best Paper Award for Young Scholar - Giải nghiên cứu xuất sắc nhất cho nhà khoa học trẻ tại hội thảo Vietnam’s Conference Business, Economics and Resources 2024 (Ảnh: NVCC)

Chìa khóa chinh phục học bổng danh giá

Ngọc thành thật thừa nhận rằng mình không có quá nhiều thời gian cho việc tụ tập bạn bè hay cân bằng cuộc sống . Phần lớn thời gian của chàng trai trẻ đều dành cho việc học tập và nghiên cứu. Nhiều người nhìn vào có thể thấy công việc nghiên cứu rất khô khan và áp lực, nhưng với Ngọc, đây lại là đam mê thực sự. Bạn không cảm thấy nhàm chán khi phải ngồi hàng giờ bên bàn làm việc, bởi Ngọc quan niệm rằng: "Khi được làm công việc mình yêu thích, sự nhàm chán sẽ biến thành niềm hào hứng". Chính niềm vui khi tìm ra những kiến thức mới đã giúp bạn quên đi những mệt mỏi thường ngày.

Nhìn lại hành trình đã qua, Ngọc cho biết mỗi lá thư từ chối là cơ hội để nhìn lại, điều chỉnh và hoàn thiện bản thân. Theo nam sinh, ngoài năng lực và đam mê, có ba yếu tố khác đóng vai trò không kém phần quan trọng trong hành trình chinh phục học bổng Tiến sĩ, đó là sự kiên trì, tính phù hợp và may mắn.

Gửi lời khuyên đến các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ du học, Lăng Đức Ngọc nhắn nhủ: “Việc ‘trượt’ khi nộp học bổng Tiến sĩ là điều rất bình thường, vì vậy điều quan trọng là phải đủ kiên trì để nhìn lại, cải thiện hồ sơ và tiếp tục nộp lại. Đồng thời, việc ‘đỗ’ lại phụ thuộc rất nhiều vào sự phù hợp và may mắn. Đó có thể là sự tương thích với hướng nghiên cứu của giáo sư hay việc trường có nguồn học bổng hay không. Những trải nghiệm thực tế càng khiến mình tin điều đó là đúng. Thậm chí, trong bài chia sẻ mà mình rất tâm đắc của Alex Edmans - giáo sư nổi tiếng trong ngành tài chính, các yếu tố này vẫn được nhấn mạnh như một phần quan trọng ngay cả trong quá trình phát triển sự nghiệp học thuật về sau.”

Theo Ngọc, hành trình chạm tay vào giấc mơ du học là sự kết hợp của đam mê, nỗ lực bền bỉ và một chút may mắn, nơi những thất bại tạm thời chính là nấc thang dẫn đến kết quả xứng đáng. (Ảnh: NVCC)

Từ gần 30 lá thư từ chối đến 2 suất học bổng Tiến sĩ toàn phần tại các đại học danh giá, câu chuyện của Lăng Đức Ngọc là minh chứng rằng thành công không đến từ những bước nhảy vọt, mà được tạo nên bởi sự bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc và niềm tin vào con đường mình đã chọn.