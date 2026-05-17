Đại học Duy Tân mở rộng tuyển sinh nhóm ngành AI và Công nghệ năm 2026

Lê Vượng - Bảo Long

SVO - Năm 2026, Đại học Duy Tân triển khai 6 phương thức xét tuyển, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đào tạo các ngành liên quan Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thông tin được nhà trường giới thiệu tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026.

Các bạn học sinh thích thú trải nghiệm hoạt động tại gian hàng Đại học Duy Tân.

Theo ông Bùi Khắc Minh Thành (Trung tâm CVS, Đại học Duy Tân), mô hình Ngày hội chuyên sâu về Khoa học và Công nghệ giúp học sinh tiếp cận rõ hơn với lĩnh vực yêu thích, đồng thời tạo điều kiện để các trường hỗ trợ thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp.

Năm nay, Đại học Duy Tân áp dụng 6 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM; xét tuyển kết hợp điểm thi THPT với điểm thi năng khiếu; và xét tuyển kết hợp học bạ với điểm thi năng khiếu.

Nhà trường cũng áp dụng chính sách cộng điểm ưu tiên với thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đại diện nhà trường, trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển nhanh, học sinh cần chuẩn bị nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng thích ứng với thay đổi công nghệ.

“Chỉ cần chệch hướng một chút, chúng ta có thể bị bỏ lại rất xa so với thời đại. Vì vậy, các bạn cần có nền tảng kiến thức tốt và tâm lý cởi mở để làm chủ công nghệ”, ông Thành chia sẻ.

Tại ngày hội, Đại học Duy Tân giới thiệu nhiều ngành đào tạo liên quan Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ và Kỹ thuật, mang tới thêm lựa chọn cho thí sinh quan tâm lĩnh vực khoa học công nghệ.

Đại diện nhà trường cũng khuyến nghị học sinh cần lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và đam mê, đồng thời cân nhắc môi trường đào tạo để có định hướng phát triển lâu dài.

Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026, sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.

