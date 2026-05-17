SSStudy 'ghi điểm' tại Ngày hội tuyển sinh với hàng loạt đầu sách tham khảo

SVO - Ngày 17/5, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, gian hàng SSStudy mang đến những đầu sách tham khảo chất lượng hấp dẫn nhiều học sinh trung học phổ thông.

Sự kiện mang đến cơ hội để học sinh tiếp cận các phương pháp học tập hiệu quả trong thời đại công nghệ số. Tại khu vực trưng bày của SSStudy, không khí luôn náo nhiệt bởi sự xuất hiện của hàng loạt đầu sách ôn thi uy tín cùng các hoạt động tương tác nhận quà hấp dẫn. Nhiều học sinh thích thú khi được chạm tay vào những cuốn sách do chính người thầy mình theo dõi trên mạng xã hội biên soạn.

﻿ Những cuốn "bí kíp" chinh phục môn toán của SSStudy là sản phẩm hot tại ngày hội.

Có mặt tại gian hàng, 2 học sinh Trần Hà Chi, Trường Trung học phổ thông Đại Mỗ, chăm chú tìm hiểu các tài liệu ôn thi: “Em khá quan tâm đến các đầu sách tham khảo của thầy Nguyễn Tiến Đạt-Founder Trung Tâm Luyện Thi Đại Cồ Việt. Đặc biệt, em đang tìm hiểu cuốn Công thức Toán Trung học phổ thông và cuốn Đạt điểm tối đa Toán 12”. Nữ sinh cho biết đã theo dõi và biết đến các thầy Nguyễn Tiến Đạt qua nền tảng mạng xã hội từ trước nên rất mong muốn được trực tiếp đọc thử sách tại sự kiện.

Bạn Nguyễn Trung Kiên, học sinh trường Trung học phổ thông Xuân Phương, chia sẻ bản thân là một "fan cứng", không bỏ sót bất kỳ bài giảng Toán nào trên YouTube của thầy Nguyễn Tiến Đạt. Nam sinh cũng không giấu được sự phấn khích khi được đọc các đầu sách trưng bày.

“Em xem các bài giảng môn Toán của thầy trên YouTube vào các buổi tối. Dù chưa tìm hiểu sâu về các đầu sách, nhưng em rất thích cách truyền đạt trong các video của thầy”, Trung Kiên chia sẻ.