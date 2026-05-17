Đại học Phenikaa đẩy mạnh đào tạo lĩnh vực khoa học công nghệ

SVO - Với định hướng đầu tư mạnh vào các ngành Công nghệ, Kỹ thuật và Trí tuệ nhân tạo (AI), Đại học Phenikaa thu hút đông đảo học sinh tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2, năm 2026.

Sáng 17-5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 thu hút sự tham gia của gần 60 trường đại học, học viện cùng hàng nghìn học sinh, phụ huynh. Trong đó, gian tư vấn của Đại học Phenikaa nhận được nhiều sự quan tâm nhờ định hướng đào tạo gắn với công nghệ, AI và các ngành kỹ thuật mũi nhọn.

​

﻿ Không khí sôi động tại gian hàng Đại học Phenikaa.

Năm 2026, Đại học Phenikaa dự kiến tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu cho 81 ngành/chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực - đánh giá tư duy, xét điểm V-SAT và xét học bạ THPT.

Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh ở nhiều nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số như: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ pin xe điện…

GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết nhà trường đang đầu tư mạnh cho hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và các chương trình đào tạo chất lượng cao.

GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Phenikaa cho biết, nhiều ngành đào tạo của trường thuộc nhóm ngành chiến lược quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực AI, công nghệ kỹ thuật và chuyển đổi số. “AI đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Tuy nhiên, để học tốt và ứng dụng hiệu quả AI, học sinh cần có nền tảng vững về toán và khoa học tự nhiên”, GS.TS Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.

Đại học Phenikaa hiện đầu tư mạnh cho hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng các chương trình đào tạo tài năng ở khối ngành kỹ thuật để phát hiện, bồi dưỡng sinh viên có năng lực nổi bật trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.