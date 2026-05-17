Trường Đại học Phương Đông: Tăng cường kết nối doanh nghiệp khoa công nghệ, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận thực tế

Lê Vượng - Hoàng Giang - Phạm Thứ

SVO - Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026 diễn ra vào ngày 17/5, Trường Đại học Phương Đông công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2026 với việc tiếp tục duy trì 6 phương thức xét tuyển.

Ngay trong buổi sáng, gian tư vấn của Trường Đại học Phương Đông ghi nhận lượng lớn thí sinh đến tìm hiểu, tập trung vào các nhóm ngành công nghệ, kinh tế và truyền thông, cũng như các phương thức xét tuyển và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Gian hàng của Trường Đại học Phương Đông nhộn nhịp các hoạt động trải nghiệm, tư vấn.

Theo ông Đinh Quang Trường - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Phương Đông, công tác tuyển sinh năm 2026 của nhà trường cơ bản giữ ổn định như năm 2025 và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Về cơ bản, năm nay, Trường Đại học Phương Đông sử dụng các phương thức tuyển sinh ổn định như năm 2025 và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác tuyển sinh năm 2026”, ông Trường cho biết.

Theo đó, nhà trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét học bạ THPT; Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét điểm thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy; Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với môn năng khiếu đối với ngành Kiến trúc và Xét kết hợp học bạ với môn năng khiếu.

Các đồng chí lãnh đạo, BTC thăm gian hàng của Trường Đại học Phương Đông tại ngày hội.

So với năm 2025, cấu trúc tuyển sinh cơ bản không có thay đổi lớn về hệ phương thức, tiếp tục theo hướng ổn định để thí sinh có thể chủ động chuẩn bị và lựa chọn tổ hợp xét tuyển phù hợp.

Về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, nhà trường cho biết sẽ đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến dựa vào quy chế của Bộ Giáo dục và Đào.

Ở góc độ định hướng đào tạo và đầu ra, Trường Đại học Phương Đông cho biết đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và khoa học - công nghệ, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học.

“Nhà trường hiện đang ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm thực tế, đi thực tập tại doanh nghiệp và từ đó mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Phương Đông thông tin thêm.

Theo ghi nhận, các ngành công nghệ thông tin, thương mại điện tử, truyền thông đa phương tiện và logistics thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh. Không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin tuyển sinh, gian tư vấn của nhà trường còn là kênh kết nối trực tiếp giữa thí sinh và cơ sở đào tạo, giúp học sinh hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa các phương thức xét tuyển, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.

#tọa đàm Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ #Đại học Phương Đông

